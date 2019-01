Na maanden van wachten is het eindelijk zo ver: de geboorte van je baby. Je hebt ineens zo’n lief klein kindje om voor te zorgen. Je doet niets liever dan staren naar dat perfecte gezichtje, die mini-handjes en die schattige oogjes. Maar je bent natuurlijk niet de enige die de baby wil bewonderen! Waarschijnlijk krijg je al binnen een dag de vraag van je ouders en familieleden: ‘mogen we komen kijken’? De kraamhulp staat gelukkig voor je klaar om je te helpen. Maar er zijn ook wat taken die niet voor de kraamhulp zijn. Dit zijn 10 belangrijke dingen die je man doet in de kraamweek (terwijl jij lekker in bed ligt bij te komen).

1. Geboorteaangifte bij de gemeente

Het inschrijven bij de gemeente moet binnen 3 dagen na de geboorte van de baby worden geregeld. Kom je nog later, dan moet je vaak een boete betalen omdat je te laat bent. Omdat je zelf niet fit genoeg bent om dit soort dingen te gaan regelen, is het je man die de geboorteaangifte gaat doen bij de gemeente. Het is goed om te weten dat dit helaas (nog) niet online kan.

2. Aangifte bij de (zorg)verzekering

Naast je kindje registeren bij de gemeente, moet hij of zij ook worden aangemeld bij diverse verzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan je inboedelverzekering, maar ook de zorgverzekering. Bij de zorgverzekering van FBTO moet je baby bijvoorbeeld binnen 4 maanden ingeschreven zijn. Toch is het goed om dit zo snel mogelijk te doen, want dan kun je het ook niet vergeten.

Aanmelden kan vrijwel altijd digitaal gedaan worden. Je hoeft gelukkig dus het huis niet uit. Ook heb je hier meestal langer de tijd voor dan voor de geboorteaangifte bij de gemeente zoals hierboven al genoemd. Je kind bijschrijven in de zorgverzekering van bijvoorbeeld FBTO is zo gepiept. Als extra tip: kijk welke ouder de meest uitgebreide zorgverzekering heeft. Als je het kindje op die polis zet is hij automatisch ook voorzien van dezelfde dekking.

3. Geboortekaarten regelen

De hippe geboortekaartjes heb je als het goed is al klaargemaakt. Wist je vooraf nog niet welk geslacht de baby zou hebben, dan kun je je bestelling nu definitief maken. De kaarten worden meestal in de kraamweek gestuurd, maar het is niet erg om iets later te zijn. Jij bent doodop, dus je man schuift de kaarten in de enveloppen en plakt de adresstickers en postzegels.

4. De controles van de baby laten uitvoeren

Die eerste week moet de baby van boven tot onder worden bekeken. Er komt iemand van het consultatiebureau om de gezondheid van de baby na te kijken. Zo worden de oortjes gecheckt en de hielprik wordt gedaan. Zelf ben je niet zo fit, dus je man mag alles in goede banen leiden.

5. Boodschappen doen

De kraamhulp is heel erg fijn als hulp bij van alles en nog wat. Toch kan het ook voor je partner erg fijn zijn om af en toe even naar buiten te gaan. Een prima gelegenheid om meteen wat boodschappen in huis te halen.

6. Bezoek wegsturen

Jij vindt het gênant om mensen zomaar weg te sturen omdat je moe bent. Jouw man is echter een held die gewoon zegt: “Jullie zijn twee uur geweest, mijn vrouw en baby zijn moe. Dus tijd om naar huis te gaan!”. En gek genoeg vindt de visite dat meestal ook prima.

7. Je troosten

Ben je pas bevallen, dan kun je flink last hebben van kraamtranen. Je huilt omdat de baby zo schattig is. Of omdat je zo moe bent. Omdat je liever Chinees had in plaats van macaroni. Omdat je zo gelukkig bent. En je man – wat een engel – troost je telkens weer.

8. De baby halen en brengen

De eerste twee/drie dagen heb je meestal nog weinig puf om telkens uit bed te klimmen. Gaat de baby huilen, dan haalt je man hem uit de wieg en brengt hem bij je. En hij brengt de baby ook weer terug. Oh ja, hij verschoont ook de eerste luiers.

9. (Een deel van) het huishouden

Het hangt af van je kraamhulp wat je krijgt. De oudere, ervaren dames regelen soms gewoon je hele huishouden terwijl ze er zijn. Terwijl er ook kraamhulpen zijn die echt alleen zorgen voor moeder en kind en de was gewoon laten liggen. Een taak die je man prima voor zijn rekening kan nemen nu hij nog thuis is. Lees dan meteen even het blog vol bespaartips voor het huishouden.

10. Genieten

Tussen al die klusjes door, moet je vooral niet vergeten om er samen van te genieten. De eerste week is zó om. Dan heb je niet meer de luxe van een kraamhulp die van alles doet. En bovendien, baby’s groeien in een razend tempo zoals je zult merken. Geniet dus vooral van die eerste momenten zo samen met de baby!

De kraamweek is meestal behoorlijk druk en je moet aan veel dingen denken. Toch valt het ook allemaal wel weer mee, want je hebt doorgaans goede hulp. Een lieve kraamhulp en natuurlijk je man die als rots in de branding zijn taken doet. Zodat jij die eerste week lekker kunt ontspannen en relaxen. Je krijgt het snel genoeg weer razend druk!