10 boeken waarvan we niet kunnen wachten om ze te lezen

De herfst is begonnen, en als de avonden langer, donkerder en kouder worden, is het moeilijk om de verleiding te weerstaan om op de bank te kruipen met een goed boek. Van thrillers tot fantasie en alles daartussenin, er zijn dit seizoen een aantal leuke boeken om naar uit te kijken.

Negen volmaakte vreemden

Negen gasten verzamelen zich in een exclusief wellnessresort. Sommigen zijn hier om af te vallen, anderen proberen hun leven een gezonde draai te geven, en een enkeling is er nog niet aan toe om de precieze reden van het bezoek onder ogen te zien. Ondanks alle luxe, meditatie en mindfulness is iedereen zich ervan bewust dat ze ook flink aan het werk moeten. Maar niemand kan zich voorstellen hoe zwaar de komende tien dagen zullen worden.

Frances Welty, een voormalig succesvol romanschrijfster, arriveert bij Tranquillum House met een pijnlijke rug en een gebroken hart. Ze is direct gefascineerd door haar medegasten. De meesten van hen zien er totaal niet uit alsof ze een detoxkuur nodig hebben. Maar degene die haar nog het meest betovert is de eigenaresse van het resort. Kan deze vrouw werkelijk alle antwoorden hebben waarvan Frances niet eens wist dat ze die zocht? Moet Frances haar twijfels overboord gooien en zich volledig overgeven aan het bijzondere programma dat Tranquillum House aanbiedt – of moet ze maken dat ze wegkomt? En het duurt niet lang voordat iedere gast in Tranquillum House zich dit begint af te vragen…

Je kan het boek hier kopen.

De andere vrouw

William en Mary zijn al zestig jaar getrouwd. William is een gerenommeerd chirurg, Mary zijn liefdevolle echtgenote. Ze geloven beiden dat je de wereld in goed of slecht kan indelen. William en Olivia zijn al twintig jaar samen. William is een gerenommeerd chirurg, Olivia een oud-tennisspeelster. Ze maken samen prachtige reizen en zijn getrouwd op Bali. Klinisch psycholoog Joe O’Loughlin kent maar een van deze twee verhalen, maar als hij zijn vader bezoekt in het ziekenhuis komt zijn leven op de kop te staan. Wie is de mysterieuze vrouw die aan Williams bed zit te huilen? Een vriendin, een maîtresse, een leugenaar, of een moordenaar?

De Australische journalist Michael Robotham (1960) schreef eerder de zeer succesvolle thrillers De verdenking, Het verlies, Nachtboot, Gebroken, Zeg dat het je spijt, Door mijn ogen, Leven of dood en Sluit je ogen. Zijn werk is bekroond met de Ned Kelly Award.

Je kan het boek hier kopen.

Intimiteit

Ben je een lichaam of heb je een lichaam? Volgens Paul Verhaeghe berust intimiteit in de eerste plaats op de relatie met jezelf en pas daarna op een relatie met anderen. De verhouding tot ons eigen lichaam legt niet alleen de basis voor intimiteit, maar ook voor onze mentale en lichamelijke gezondheid. Vandaag de dag wordt die verhouding helaas gekenmerkt door schaamte, veroorzaakt door de overtuiging dat we nooit mooi en gezond genoeg zijn.

In Intimiteit laat Verhaeghe zien dat onze tijd dringend behoefte heeft aan een nieuwe vorm van zelfzorg. Een waarin we meer samenvallen met onszelf. Hij rekent af met de klassieke verdeling tussen lichaam en geest zodat we op een andere manier naar het zelf en de wereld kunnen kijken. Met zijn doordachte pleidooi voor intimiteit zet Paul Verhaeghe de lezer aan het denken over zichzelf en over de ander.

Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psychologie en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Met Liefde in tijden van eenzaamheid (1998) brak hij door naar een algemeen en internationaal publiek, het werd in negen talen vertaald. Het einde van de psychotherapie (2009), Identiteit (2012), en Autoriteit (2015) bereikten eveneens een groot internationaal lezerspubliek.

Je kan het boek hier kopen.

Dagboek van mijn verdwijning

Een intrigerend psychologisch spel van vergeten herinneringen. Acht jaar geleden vond Malin Brundin in het bos het skelet van een meisje. Nu is ze politieagente en wordt deze coldcasezaak opnieuw geopend. Samen met profiler Hanne Lagerlind en inspecteur Peter Lindgren probeert ze de jaren oude moord op te lossen. Hanne doet haar best haar beginnende dementie te verbergen door nauwgezet een dagboek bij te houden over alles wat ze zou kunnen vergeten. Dan verdwijnen zowel Peter als Hanne. Hanne wordt volledig uitgeput en uitgedroogd teruggevonden, ze heeft geen idee wat er met haar is gebeurd en haar dagboek is verdwenen. Peter wordt nog steeds vermist. Wanneer vervolgens het lichaam van een vrouw wordt gevonden op dezelfde plek waar ooit de overblijfselen van het meisje lagen, wordt duidelijk dat deze twee moorden en Peters verdwijning met elkaar te maken hebben.

Camilla Grebe (1968) brak in 2016 door met haar eerste solothriller: De minnares. Dagboek van mijn verdwijning werd door de Swedish Crime Writers’ Academy verkozen tot beste Zweedse thriller van 2017 en bekroond met de Glass Key Award 2018.

Je kan het boek hier kopen.

Geloof mij

Claire Wright is een werkloze actrice in New York. Haar enige klus is de rol van lokaas spelen voor een advocatenkantoor gespecialiseerd in scheidingen. Claire moet getrouwde mannen verleiden, haar avances neemt ze op om later tegen hen te gebruiken. Er is maar één regel: zij mag verleiden, de mannen moeten de eerste stap zetten. De advocaten willen bewijs hebben voor overspelig gedrag, onschuldige mannen hebben niks te vrezen. Dan verandert het spel. Een van de mannen wordt door de politie verdacht van de moord op zijn vrouw. Ze vragen Claire om de man een bekentenis te ontlokken. Claire denkt dat ze het kan, al zal het de rol van haar leven worden. Maar al snel gaat ze twijfelen. Want wie bespeelt wie?

J.P. Delaney is een pseudoniem van een Amerikaanse auteur. Geloof mij is zijn tweede thriller. Zijn eerste thriller, Het vorige meisje, zal binnenkort worden verfilmd door Ron Howard.

Je kan het boek hier kopen.

De hemel verslinden

Teresa verruilt iedere zomervakantie samen met haar vader hun woning in het drukke Turijn voor het huis van haar jeugd op het Italiaanse platteland. Het zijn saaie, bloedhete vakanties, totdat ze op een dag drie jongens bespiedt die naakt in het zwembad zwemmen: Nicola, Tommaso en de zonderlinge maar charismatische Bern. Ze zullen Teresa’s leven voor altijd tekenen. De drie halfbroers worden samen opgevoed door Nicola’s religieuze ouders en hebben een complexe en intieme band.

Maar Teresa zal snel ontdekken dat niets is wat het lijkt en haar idyllische zomers, die ze steeds vaker met Bern doorbrengt, komen tot een abrupt einde. De jongens worden volwassen en hun vriendschap wordt tot het uiterste getest door hun tegenstrijdige visies op de wereld en hun conflicterende overtuigingen. De hemel verslinden omspant twintig jaar en vier levens. Het is een epische en intense roman over verbondenheid, liefde, familie en de eeuwige zoektocht naar zingeving.

Paolo Giordano (Turijn, 1982) heeft voor zijn debuutroman De eenzaamheid van de priemgetallen (2009) – verschenen in meer dan veertig landen – vele prijzen ontvangen, waaronder de Premio Strega en de Premio Campiello Opera Prima. In 2013 verscheen zijn tweede roman, Het menselijk lichaam gevolgd door de autobiografische novelle Het zwart en het zilver in 2014.

Je kan het boek hier kopen.

Lazarus

In een appartement in Oslo wordt een dode man gevonden. Bij het openen van de vrieskist in zijn keuken doet de politie een vreselijke ontdekking: het slachtoffer blijkt een tot dan toe

onbekende grafschenner te zijn en hij bewaarde er zijn trofeeën. Enkele dagen later vraagt een Duitse collega Joona Linna om hulp bij het onderzoek naar een campingmoord bij Rostock. Joona ziet een patroon opdoemen dat weliswaar krankzinnig is, maar dat hij onmogelijk kan negeren. Sommigen zouden van een wonder spreken als iemand terugkeert uit de dood – anderen van een nachtmerrie.

Lars Kepler is het pseudoniem van het Zweedse echtpaar Ahndoril. Met hun bloed-stollende thrillers rond Joona Linna veroverden ze de wereld. Inmiddels zijn er van hun boeken in Nederland bijna een miljoen exemplaren verkocht.

Je kan het boek hier kopen.

Alleen met jou

De terugkeer van de romantische liefde

Een leven lang houden van iemand, bestaat dat nog? Is rationeel een partner kiezen een goede keuze? Of toch niet? Seksuologe Rika Ponnet bestudeerde uitgebreid de liefde en schreef het boek Alleen met jou als eyeopener richting liefhebben. In de liefde zijn we vrijer dan ooit en toch zijn we collectief bang. Bang om gekwetst te worden. Bang om niet gezien te worden. Bang om te falen. Dus schuiven we onze emoties aan de kant, en hopen we dat onze ratio ons zal redden. Als we maar verstandig een partner kiezen, dan komt het goed. Of toch niet?

Rika Ponnet, die ons met haar bestseller Blijf bij mij (2012) op een andere manier naar relaties deed kijken, toont in dit nieuwe baanbrekende boek waarom het hoog tijd is dat we de romantische liefde in ere herstellen, en hoe we alleen kunnen liefhebben als we ook durven los te laten.

Je kan het boek hier kopen.

Taboe [Tabu]

Het verhaal van verslaafde in herstel Ahmet Türkmen over waarom verslaving taboe is binnen de Turkse gemeenschap

Ieder mens met een verslaving krijgt te maken met schaamte, schuld en taboe. De negatieve vooroordelen over verslaving zijn en blijven hardnekkig. In bepaalde culturen zoals de Turkse en Marokkaanse, is dat stigma nog sterker. Dit stigma is alles verterend en niet bevorderlijk voor iemands herstel. Precies dit ervoer de in Nederland wonende Ahmet Türkmen tijdens zijn worsteling met o.a. zijn heroïneverslaving. Om dit taboe te doorbreken verschijnt zijn verhaal nu in boekvorm: Taboe.

Jarenlang houdt verslaving Ahmet Türkmen in zijn greep. Tot Ahmet letterlijk alleen op straat staat; zijn enige bezittingen in twee vuilniszakken. Zijn gevecht tegen de verslaving lijkt uitzichtloos. De ondoordachte, snelle, misplaatste opmerkingen van mensen die niet weten wat het is om verslaafd te zijn, maakte het nog pijnlijker. Daarbij merkt hij dat de mensen die het wel goed met hem voor hebben, vaak een vertekend beeld hebben van een verslaving. Al die vooroordelen komen voort uit het stigma dat in de samenleving heerst: mensen die verslaafd zijn, zijn zwak, het is hun eigen schuld, ze zijn egoïstisch, noem maar op.

(Zelf)stigma

Ondanks alles weet Ahmet zich aan zijn verslaving te ontworstelen. Hij laat zich opnemen in een verslavingskliniek, wordt eindelijk écht helemaal clean, mag zijn kinderen weer zien, lost zijn schulden af en vindt een nieuwe liefde. Zijn leven is weer van hem. Toch blijft het (zelf)stigma overheersen.

Je kan het boek hier kopen.

Het slagveld

Het probleem met kinderen is dat ze opgroeien. Op een dag slaan ze zonder waarschuwing de deuren dicht en breekt in huis de oorlog uit. Het overkomt de ouders van de vijftienjarige Paul. Zijn vader maakt zich grote zorgen om zijn zoon – hij is hondsbrutaal en altijd woest, en ze maken continu ruzie. Op school gaat het steeds slechter en elke minuut van elke dag zit Paul op zijn telefoon: zijn vader heeft geen idee wat hij doet of kijkt. Volgens Léa maakt haar man zich veel te veel zorgen, maar hij kan niet anders dan boos worden op zijn zoon. Voor zijn gevoel raakt hij volledig de grip kwijt op zijn gezin en zijn eigen leven. Het slagveld is een herkenbaar, overtuigend en zeer actueel portret van een modern gezin in Brussel en hoe het is om op te groeien in een tijd van angst en onbegrijpelijke gewelddadige aanslagen.

Jérôme Colin (1974) is journalist bij de RTBF in België en presenteert o.a. het populaire programma Hep Taxi!. Het slagveld is zijn eerste roman in Nederlandse vertaling, en werd een bestseller in Wallonië. Colin woont en werkt in Brussel.

Je kan het boek hier kopen.