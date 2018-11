10 goede redenen waarom je nooit zou moeten roddelen

Het meest voorkomende grof gedrag is roddelen. Veel mensen roddelen, of het nu kwaadaardig is of niet. Jij roddelt misschien ook vaak, zonder dat je je realiseert dat je het doet. En hoewel het misschien moeilijk is om af te zweren, is roddelen het enige onbeleefde gedrag dat je echt zou moeten opgeven. Er zijn veel grote en kleine consequenties die je leven op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Of je nu op kantoor of onder vrienden praat, maak er een doel van om dit gedrag te vermijden. Behalve dat het simpelweg onbeleefd is, zijn er nog veel meer redenen waarom je nooit zou moeten roddelen.

Gevoelens kunnen worden gekwetst

Denk na over wat je echt zegt als je over iemand roddelt. Als de persoon waar je het over hebt je vriend is, en ze ontdekken dan dat je dingen over hen achter hun rug zegt, dan kunnen ze echt boos op je worden. Je kunt zelfs een vriendschap verliezen.

Het kan echte gevolgen hebben

Roddelen kan een echt effect hebben op mensen. Wat misschien onschuldige opmerkingen lijken of een niet-zo ernstig gerucht kan iets belangrijks worden. Vooral wrede roddels kunnen leiden tot baanverlies, verlies van vrienden en gezondheidsproblemen als gevolg van onnodige stress voor degenen waar over geroddeld wordt. Je weet nooit wat er kan gebeuren met een zogenaamde onschuldige opmerking.

Lees ook: Manieren om van je leven een roddelvrije zone te maken

Je reputatie zal worden aangetast

Als je graag roddelt, zullen anderen ook vragen over je karakter oproepen. Ben je een “nep” persoon? Een leugenaar? Mensen zullen niet zo zeker meer zijn van jou.

Je zult als minder betrouwbaar worden gezien

Als je bekend staat als een roddelaar, zullen mensen zich niet met je willen associëren of vertrouwen in je hebben. De persoon waartegen je roddelt, zal denken: “Als ze over hun andere vrienden achter hun rug praten, wat zeggen ze dan over mij?” Als iemand je iets vertrouwelijks vertelt, is daar een reden voor. Ze vertrouwen je en je wilt dat vertrouwen niet breken.

Je kunt ook in de problemen komen

Als je roddelt omdat je een confrontatie haat, nou, dan we hebben slecht nieuws voor je. Als je roddels verspreidt, zal de persoon over wie je het hebt er waarschijnlijk achter komen. En wanneer ze dat doen, kunnen ze je ermee confronteren. Als je het hebt over een collega, kunnen ze het probleem ook voorleggen aan de baas en kan het naast je privéleven ook consequenties hebben voor je carrière.

Lees ook: Deze eigenschappen maken je onaantrekkelijk

Het kan serieus averechts werken

Roddels kunnen soms ook een averechts effect hebben op de roddelaar. Als je iets ongelooflijk vreemd en onwaars zegt, kan je voor de rechter worden gebracht voor laster. Hoewel dat een opmerkelijk dramatische uitkomst is, is het niet helemaal buiten het bereik van de mogelijkheid.

What Goes Around Comes Around

Zelfs als je niet voor de rechter wordt gedaagd of als je reputatie niet wordt geschaad, een roddelaar zijn betekent, nou ja, mensen kunnen ook over je roddelen. Ben je echt in oké als iemand achter je rug praat? Denk er over na.

Het brengt negatieve energie over

Natuurlijk, er zijn goede roddels. Het nieuws van een zwangerschap, verloving of een nieuwe baan is technisch roddelen, en het is niet slecht. Maar denk eens aan de overgrote meerderheid van de roddels die je hoort. Het gaat over schandalen, mislukkingen en misstappen, is het niet? Dat is heel veel negativiteit, en het kan je humeur en de stemmingen van degenen om je heen ernstig schaden.

Het kan een slechte gewoonte worden

Gewoonten zijn gemakkelijk op te pikken en moeilijk te doorbreken, en dat is inclusief je sociale gewoonten. Als je routinematig begint te roddelen, zal het je dagelijkse leven binnensijpelen. Uiteindelijk heb je misschien niets om over te praten behalve over anderen, en dat is niet ideaal. Dus laat je roddelpatroon gaan.

Lees ook: 15 dingen die vrouwen elkaar niet meer aan moeten doen

Aan het einde van de dag is het oninteressant

Het vermogen om een ​​fatsoenlijk gesprek aan te gaan, zegt iets over jezelf. Als je vriendelijk en intelligent bent en uiteenlopende interesses hebt, ben je veel leuker en interessanter om mee te praten. Het is relatief saai om te praten over andere mensen.