10 redenen waarom je geen kat moet nemen als huisdier

Katten zijn misschien wel ’s werelds meest populaire huisdier; zelfs geliefder dan honden. Ze kunnen er ook schattig uit zien, maar niet alles is zo schattig als het lijkt. Onze harige katachtige vrienden hebben veel nadelen. Als je nog nooit een kat hebt gehad en nu aan het overwegen bent er een te nemen, denk daar nog even over na. We kunnen honderden redenen bedenken waarom je geen kat zou moeten nemen, maar hier hebben we 10 op een rij gezet.

1. Katten kunnen afstandelijk zijn

Ja, soms kunnen katten aanhankelijk zijn, maar het is altijd op hun eigen voorwaarden en ze zien je vooral als een ondergeschikte. (Een hond daarentegen is bijna altijd blij om je te zien en kijkt zelfs naar je op).

2. Ze kosten veel geld

De meeste mensen denken dat katten goedkope huisdieren zijn, je kan ze vaak ook gratis afhalen. Maar er is meer! Wat dacht je van castratie/sterilisatie, inenten, chippen, wormenkuur, kattenbak, eten en speeltjes? En hoe ouder de kat wordt, hoe meer kosten er meestal komen. En dan hebben we het nog niet over de dierenartskosten.

3. Kattenallergieën komen vaak voor

Kattenallergieën zijn een relatief veelvoorkomende aandoening. Dit kan wel of geen invloed op jou hebben, maar het kan een probleem zijn als er vrienden en familieleden bij je thuis komen. En wat dacht je van je kinderen?

4. Katten zijn eigenzinnig en onmogelijk te trainen

In tegenstelling tot een hond, zullen katten niet gehoorzamen, of zelfs de moeite nemen om wat te leren. Je krijgt wat je ziet.

5. Ze geven vaak over

Katten braken regelmatig. Soms wordt het veroorzaakt door haarballen. Soms is de oorzaak een ziekte. Soms weet je het gewoon niet. Het maakt niet uit, wat de oorzaak ook is, je moet het braaksel nog steeds opruimen.

6. Katten poep en plas is vies en ze doen het in huis

Het veranderen van de kattenbak is een van de meest vervelende klusjes ooit. En dat moet je dagelijks doen. Bovendien moet je regelmatig kattenpis geur verwijderen, want dit is enorm penetrant en het hele huis zal erna ruiken.

7. Overal haar in huis

Ook al wordt er gezegd dat een bepaald ras niet verhaart, Think again! Alle katten verharen, de één erger dan de andere. Dus je huis zal voor haar zitten, en waarschijnlijk je eten ook; ze klimmen immers op het aanrecht.

8. Je kunt een kat niet meenemen op vakantie

Een hond kan op het strand genieten en rondrennen met het hele gezin, maar wat zou een kat doen? In de hotelkamer spinnen? Je hebt dus regelmatig oppas nodig!

9. Ze vernielen je meubilair

Katten zullen op je meubels klimmen. Je dure bank is slechts een krabpaal voor hen en het zal niet lang meegaan. En wat dacht je van de gordijnen waar zo graag in klimmen?

10. Katten krabben ook jou

Naast het krabben van al je meubels, kunnen katten ook jou krabben. Vaak is het per ongeluk, zoals wanneer ze op of van je schoot springen. Andere keren raken ze ineens geïrriteerd omdat je hun buik aait of iets hen verbaast. Die kleine klauwen zijn scherp.