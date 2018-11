10 tips voor foodies om de inname van zout te verlagen

Voor mensen die hun dagelijkse inname van natrium moeten verminderen om de bloeddruk te beheersen en het risico op een beroerte te verlagen, kan het zijn dat de sleutel in de keuken staat. Het meeste zout in het eten is afkomstig van voorverpakt voedsel en restaurants. Eigengemaakte maaltijden kunnen snel, gemakkelijk, lekker en vooral beter voor je gezondheid zijn dan de meeste restaurants en bereide maaltijden van supermarkten. Hier zijn 10 tips om je aan te moedigen het zoutvaatje neer te zetten en kruiden toe te voegen om de smaak te verbeteren en je gezondheid te verbeteren:

1. Trakteer jezelf op verse kruiden, en houd een goed assortiment gedroogde kruiden bij de hand voor het gemak.

2. Vervang je gedroogde kruiden en specerijen elke zes maanden voor de meest robuuste smaak. Markeer kruidenflessen met de aankoopdatum, zodat je weet wanneer je ze moet vervangen.

3. Wees genereus met kruiden. Het is moeilijk om teveel verse kruiden toe te voegen, zoals peterselie, dille, dragon, basilicum of rozemarijn. Het is echter gemakkelijk om een ​​gerecht te overmeesteren met te veel verse kruiden zoals kruidnagel of nootmuskaat.

4. Laat je smaakpapillen je gids zijn. Voeg kruiden en specerijen geleidelijk toe en proef naar smaak. Je zult weten wanneer het voldoende is. Dit voorkomt dat je het overdrijft.

5. Als je gedroogde kruiden gebruikt, voeg ze vroeg in het kookproces toe, zodat ze worden vermengd. Als je verse kruiden gebruikt, voeg dan een beetje toe in het begin en voeg een grote bos toe aan het einde van het koken om een ​​boost te krijgen van zowel smaak als kleur.

6. Gebruik verschillende soorten wijn (inclusief rijstwijn) en azijn (inclusief gearomatiseerde azijn.) Een vermindering van azijn, wijn of een combinatie maakt een krachtige smakelijke saus zonder de noodzaak om zout of vet toe te voegen.

7. Koop knoflookpoeder in plaats van knoflookzout, uipoeder in plaats van uienzout en lees de ingrediënten wanneer je gedroogde specerijen koopt om er zeker van te zijn dat er geen zout in het product zit.

8. Maak je eigen melanges van gekruid zout, gebruikmakend van de smaken die je het lekkerst vindt. Voeg zout toe als je wilt, maar niet zoveel om de ingrediëntenlijst te domineren. Kruid gedroogde kruiden tussen je handpalmen voordat je ze toevoegt aan kruidenmixen. Hierdoor zullen de oliën vrijkomen om meer smaak te produceren.

9. Rooster voor een intensere smaak hele specerijen op hoog vuur in een droge, zware koekenpan voordat je ze in een poeder maalt. Dit helpt om meer smaak vrij te maken. Verhit onder het roeren tot je het kruid kunt ruiken. Laat afkoelen voordat je het maalt.

10. Koop indien mogelijk hele kruiden en vermaal deze als je ze nodig hebt voor een krachtigere smaak. Koop een goedkope koffiemolen om uitsluitend te gebruiken voor het malen van kruiden, en zorg ervoor dat je de molen na elk gebruik goed schoonmaakt.