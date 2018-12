10 tips om gewichtstoename tijdens de feestdagen te voorkomen

De feestdagen zijn het seizoen van vrolijkheid en overeten. Als de feestelijke periode meestal gepaard gaat met een paar extra kilo’s in het nieuwe jaar, kun je gewichtstoename voorkomen met deze 10 tips.

1. Stel realistische verwachtingen. Overweeg patronen in je gewicht tijdens de vorige feestdagen. Dit is meestal een tijd om gewicht te behouden, niet te verliezen.

2. Plan downtime. Als je de neiging hebt om veel sociale evenementen en verantwoordelijkheden in je agenda te hebben, plan ook tijd om te ontspannen. Het is net zo belangrijk voor je algehele gezondheid.

3. Plan je maaltijden en snacks van tevoren zo goed mogelijk. Het is gemakkelijk om afgeleid te worden en iets “snel en gemakkelijk” op te pakken bij een fastfoodrestaurant. Neem in plaats daarvan een appel, banaan of een klein zakje noten mee om als gezonde snack in de auto te eten.

4. Schrijf het op. Dit is van toepassing op een maaltijd- en snackschema, en ook op een voedingsdagboek van alles wat je eet. Bekijk het aan het einde van de dag en begin de volgende dag opnieuw.

5. Vraag om hulp. Het is leuk om voor anderen te zorgen, maar niet zozeer dat het in de weg staat van gezond eten, voldoende bewegen en genoeg slaap krijgen voor je persoonlijke gezondheid.

6. Ga nooit hongerig naar een feestje. Het is zeker dat je te veel zult genieten van eten dat rijk aan calorieën is, en je zult in een mum van tijd te veel eten, maar ga niet met een lege maag naar een speciale gelegenheid.

7. Neem deel aan bewust eten. Met andere woorden: eet niet tijdens multitasking. Geniet van elke hap, focus op de smaak. Waardeer elke hap.

8. Drink water gedurende de dag en bij evenementen. Goed gehydrateerd blijven kan je alert houden. Mensen lezen de signalen van het lichaam vaak verkeerd voor dorst als honger.

9. Gebruik lichaamsbeweging om stress te verlichten en geef je fysieke en mentale energie om je gezonde plannen te volgen. Maak een dagelijkse wandeling, ook al duurt het maar een paar minuten. Dit zal helpen je hoofd leeg te maken, perspectief terug te winnen, je honger onder controle te houden en je metabolisme te verhogen.

10. Krijg voldoende slaap. Wanneer je moe bent, kunnen de eenvoudigste dagelijkse taken een worsteling zijn, om nog maar te zwijgen van alle drukte van de feestdagen. Gebrek aan slaap veroorzaakt hormonen die je gewicht en stemming beïnvloeden.