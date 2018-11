10 voordelen van verandering en waarom we het zouden moeten omarmen

We bieden vaak weerstand tegen verandering en we realiseren ons niet dat verandering zelf constant is. Zelfs als je je ertegen verzet of het ontwijkt, zal het je leven precies op dezelfde manier binnenkomen. Wanneer je de wijziging zelf initieert, is het vrij eenvoudig om je eraan aan te passen, omdat het gewenst is. Maar zijn de ongeplande en onverwachte veranderingen slecht? Dat hoeft helemaal niet zo te zijn! Sterker nog, de meeste goede dingen in het leven zijn het resultaat van veranderingen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Hieronder zijn slechts enkele voordelen van verandering.

1. Persoonlijke groei

Je groeit en leert nieuwe dingen telkens als er iets verandert. Je ontdekt nieuwe inzichten over verschillende aspecten van je leven. Je leert zelfs lessen van veranderingen die je niet hebben geleid naar waar je wilde zijn.

2. Flexibiliteit

Door frequente veranderingen kun je je gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties, nieuwe omgevingen en nieuwe mensen. Het gevolg is dat je niet in paniek raakt als er iets onverwachts gebeurt.

3. Verbeteringen

We hebben allemaal dingen in ons leven die we graag willen verbeteren: financiën, werk, partner, huis, enzovoort. We weten allemaal dat niets vanzelf zal verbeteren. We moeten de dingen anders doen om dat mogelijk te maken. Zonder verandering zouden er geen verbeteringen zijn.

4. Levenswaarden

Van tijd tot tijd zorgen veranderingen ervoor dat je je leven opnieuw evalueert en bepaalde dingen vanuit een ander perspectief bekijkt. Afhankelijk van wat de verandering is, kan het ook jou levenswaarden versterken.

5. Het sneeuwbaleffect

Vaak geven we het op omdat we de moeilijke taak om een ​​enorme en onmiddellijke verandering te maken niet kunnen volbrengen. Dat is wanneer kleine veranderingen uiterst waardevol worden. Eén ding per keer, kleine veranderingen leiden uiteindelijk naar de gewenste grote.

6. Kracht

Niet alle veranderingen leiden je naar aangename perioden van leven. Helaas leven we niet in sprookjes en gebeuren er ook trieste dingen. Het overwinnen van de moeilijke periode zal je sterker maken.

7. Vooruitgang

Wijzigingen activeren de voortgang. Dingen gaan vooruit en ontwikkelen zich vanwege hen.

8. Kansen

Je weet nooit wat elke verandering kan brengen. Wanneer je je van je gebruikelijke pad afwendt, zullen er tal van verschillende mogelijkheden op je wachten. Veranderingen zullen nieuwe keuzes voor geluk en voldoening brengen.

9. Nieuw begin

Elke verandering is een keerzijde. Het gaat over het afsluiten van een hoofdstuk en het openen van een nieuw hoofdstuk. Veranderingen brengen een nieuw begin en opwinding in het leven.

10. Routine

Een saai, voorspelbaar en oninteressant leven krijg je zonder veranderingen. Dus verander je routine om het leven leuker te maken.