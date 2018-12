10 x heerlijke parfum setjes voor haar om cadeau te geven

Hoewel iedere vrouw een andere smaak heeft, doet parfum het altijd goed bij elke vrouw. Nu de feestdagen voor de deur staan is het weer tijd om na te denken over cadeautjes. Een heerlijk parfum setje is dan ook zeker een aanrader. We zetten hier 10 op een rij. Klik op de prijs om te shoppen.

Giorgio Armani Because It’s You



Because It’s You van Giorgio Armani wordt gepresenteerd in een zeer elegante box met een flacon van 50 ml, een Because It’s You bodymilk 75 ml en de bijhorende douchegel 75 ml.

Giorgio Armani Because It’s You Prijs: € 58,52

Valentino Valentino Donna



Deze Valentino Donna geurset van Valentino bevat één Eau de Parfum 50ml + GRATIS Bodylotion 100ml. Valentino Donna geurset Prijs: € 80,88

Kenzo Flower By Kenzo



Deze Flower By Kenzo geurset bevat één Eau de Parfum (30ml) + Bodylotion (50ml).

Kenzo Flower By Kenzo Prijs: € 46,67

HERMÈS Twilly d’Hermès



De geschenkset van Twilly d’Hermès bestaat uit een Eau de Parfum (50 ml), een mini Eau de Parfum (7,5ml) en een 40 ml body moisturiser in een feestelijke verpakking van Hermès.

HERMÈS Twilly d’Hermès Prijs: € 69,43

Versace Eros pour Femme



Deze Versace Eros pour Femme bevat een Eau de Parfum 50ml + Shower Gel 50ml + Body Lotion 50ml.

Versace Eros pour Femme Prijs: € 68,09

Chloé Chloé Love Story



Deze Chloé Love Story-geurset bevat een Eau de Parfum 50ml en een bodylotion 100ml.

Chloé Chloé Love Story Prijs: € 64,60

Jean Paul Gaultier Classique



Deze cadeauset van Jean Paul Gaultier bevat: De vrouwengeur Classique Eau de Toilette van 50 ml en de

Classique Body Lotion van 75 ml

Jean Paul Gaultier Classique Prijs: € 57,99

Lancôme La Vie Est Belle L’Éclat



De La vie est belle L’Éclat set bestaat uit de La vie est belle L’Éclat de Parfum 30ml en Hypnôse Mascara Volume Sur Mesure

Lancôme La Vie Est Belle L’Éclat Prijs: € 53,55

Narciso Rodriguez For Her fleur musc



Deze Narciso Rodriguez-geurset bevat een Eau de Parfum 50ml, een douchegel 50ml en een bodylotion 50ml.

Narciso Rodriguez For Her fleur musc Prijs: € 85,99

DIOR Miss Dior



Deze Dior geurset bevat een Miss Dior Eau de Parfum 50ml en een Body Milk 75ml.

DIOR Miss Dior Prijs: € 81,81