15 manieren om bijna met iedereen te kunnen opschieten

Veel van het succes in het leven hangt af van het vermogen om goed met anderen om te gaan. We hebben vanaf kleins af aan te horen gekregen: “Speel samen, deel, behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.” Die basisvaardigheden zijn net zo goed van toepassing op volwassenen, of het nu gaat om buren, klanten, collega’s, vrienden of potentiële partners. Soms ontmoet je mensen en een verbinding gebeurt op natuurlijke en moeiteloze wijze. Andere tijden, nemen relaties werk en geduld. Overweeg onderstaande strategieën die je zullen helpen goed om te gaan met iedereen die je tegenkomt!

1. Geloof het beste. Als je wat voor soort relatie dan ook nadert, in de overtuiging dat jullie twee een hechte vriendschap aangaan, is de kans groot dat je dat wel zult doen.

2. Wees positief. Negativiteit is een onmiddellijke afknapper. Pessimisme is van buiten af te zien. Maar een optimistische houding zal mensen naar je toe trekken als een baken van licht.

3. Help de ander zich goed te voelen over zichzelf. We zullen altijd de persoon liefhebben die ons helpt ons het beste te voelen over onszelf. Evenzo zullen we geliefd en gewaardeerd worden door diegenen die we helpen ons gewaardeerd te voelen.

4. Stel vragen die de ander aan het praten krijgt. Vraag: “Wie is de meest belangrijke persoon in je leven?” Of: “Wat is je grootste droom voor de toekomst?”

5. Complimenteer. Iedereen wil iets positiefs over zichzelf horen – hun uiterlijk, prestaties of scherpzinnigheid. Zorg ervoor dat je complimenten oprecht en specifiek zijn.

6. Wees volledig aanwezig. In onze wereld van afleiding is betrokkenheid met volledige aandacht een van de grootste manieren om respect en waardering te tonen.

7. Vind een gemeenschappelijke basis. Een band krijgen gebeurt wanneer je een gedeelde interesse ontdekt, of het nu gaat om golfen, reizen of films van een bepaald genre.

8. Toon oprechte interesse. Ontwikkel een echt verlangen om meer te weten over de persoon waarmee je bent. Maak het jouw missie om echt te luisteren en te begrijpen.

9. Geef jezelf bloot. Openheid wekt openheid. Emotionele verbinding vindt plaats wanneer twee mensen belangrijke informatie over zichzelf onthullen.

10. Stimuleer authenticiteit. Sta de persoon toe waarmee je bent om te zijn wie ze zijn. Totale openheid, zonder oordeel.

11. Kies je gevechten. Conflicten zijn onvermijdelijk in elke relatie, maar de meeste kunnen onschadelijk gemaakt worden voordat ze ontploffen. Vraag jezelf af of een ruzie echt de moeite waard is, of de moeite waard om los te laten omwille van de harmonie.

12. Vermijd spelletjes spelen. In deze tijd heeft iedereen zijn antennes voor manipulatie. Je zult vertrouwen opbouwen door direct en duidelijk te zijn over je motivaties.

13. Wees vrijgevig. In elke relatie krijg je terug wat je bereid bent te geven. Het is binnen je macht om degene waarmee je bent te helpen zich belangrijk en gewaardeerd te voelen.

14. Leer de kunst van het vertellen. Vaak zijn de krachtigste manieren om contact te maken met anderen via onze persoonlijke verhalen – herinneringen uit de kindertijd, de beroemde persoon die je hebt ontmoet, je meest gênante moment. Vertel deze wanneer de gelegenheid zich voordoet.

15. Zoek de verborgen schat. Iedereen heeft een aspect van het leven dat zijn grootste bron van vreugde is – hun kinderen, hun werk, hun vrijwilligerswerk. Ontdek de passie van de persoon en deel in het enthousiasme.