De 17 verschillende manieren waarop je gezicht geluk uitdrukt

Mensen kunnen hun gezichten op duizenden en duizenden manieren configureren om emoties over te brengen, maar slechts 35 uitdrukkingen krijgen de taak daadwerkelijk gedaan over verschillende culturen heen, heeft een nieuwe studie gevonden. En terwijl ons gezicht een veelheid aan emoties kan overbrengen – van woede tot verdriet en vreugde – varieert het aantal manieren waarop ons gezicht verschillende emoties kan overbrengen. Walging heeft bijvoorbeeld slechts één gezichtsuitdrukking nodig om zijn punt over de hele wereld duidelijk te maken. Geluk, aan de andere kant, heeft 17 – een bewijs van de vele verschillende vormen van gejuich, vreugde en tevredenheid.

De verschillen in hoe onze gezichten geluk overbrengen, kunnen net zo eenvoudig zijn als de grootte van onze glimlach of de rimpels bij onze ogen, zo bleek uit de studie. Het onderzoek toonde ook aan dat mensen drie uitdrukkingen gebruiken om angst over te brengen, vier om een ​​verrassing over te brengen, en vijf elk om verdriet en woede over te brengen.

De bevindingen bouwen voort op het vorige werk van de onderzoeker over gelaatsuitdrukkingen, waaruit bleek dat mensen de emoties van andere mensen ongeveer 75 procent van de tijd op de juiste manier kunnen identificeren, uitsluitend op basis van subtiele verschuivingen in de manier waarop de bloedstroom iemands neus, wenkbrauwen, wangen of kin kleurt.

In deze studie verzamelde de onderzoekers een lijst met woorden die gevoelens beschrijven – 821 Engelse woorden, om precies te zijn. Vervolgens gebruikten ze die woorden om internet te doorzoeken op afbeeldingen van gezichten van mensen. Professionele vertalers vertaalden die woorden in het Spaans, Mandarijn Chinees, Farsi en Russisch. Om vertekening te voorkomen, gebruikten ze elk woord om evenveel afbeeldingen te downloaden.

Ze plugden de woorden in zoekmachines die populair waren in 31 landen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australië, en eindigden met ongeveer 7,2 miljoen afbeeldingen van gezichtsuitdrukkingen in verschillende culturen. Het onderzoek omvatte geen landen van het Afrikaanse continent of andere afgelegen delen van de wereld vanwege het beperkte aantal openhartige afbeeldingen dat beschikbaar was in die gebieden.

Op basis van computeralgoritmen ontdekten ze dat het menselijk gezicht in staat is zichzelf te configureren op 16.384 unieke manieren, waarbij verschillende spieren op verschillende manieren worden gecombineerd. Ze namen de 7,2 miljoen afbeeldingen die hun zoekopdrachten opleverden op en sorteerden deze in categorieën, op zoek naar mensen die uiting gaven aan emotie in verschillende culturen. De onderzoeker dacht dat ze er op zijn minst een paar honderd zouden vinden. Ze vonden er slechts 35.

Omdat het aantal universele uitdrukkingen kleiner was dan verwacht, vroegen ze zich af of de meeste expressies van emotie cultuurspecifiek waren. Het resultaat van deze studie verraste hen nog meer. Analyse van dezelfde dataset van 7,2 miljoen afbeeldingen toonde aan dat er slechts acht uitdrukkingen zijn die in sommige – maar niet alle – culturen worden gebruikt. Deze acht uitdrukkingen brengen positief en negatief affect over, maar geen emotiecategorieën zoals vreugde en woede. De onderzoekers concludeerden dat de meeste gezichtsuitdrukkingen van emoties universeel zijn, dat er slechts een paar dozijn zijn en dat een groot aantal van hen worden gebruikt om vreugde uit te drukken.