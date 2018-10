3 cocktail trends voor 2019

Cocktails zijn wereldwijd razend populair geworden. Niet voor niets is London Cocktail Week – het grootste drankfestival ter wereld – meer dan verviervoudigd in de acht jaar dat het bestaat. Afgelopen weekend vondt in Berlijn World Class – een van de grootste bartendingwedstrijden ter wereld – plaats. Het resultaat van deze cocktailrenaissance is een nieuwe nadruk op kwaliteit boven kwantiteit. Daar werd dan ook besproken wat de toekomst van drankjes er in 2019 zal uitzien.

1. Lage en No-ABV Cocktails (alcohol by volume)

Het lijkt misschien vreemd voor cocktailliefhebbers om lyrisch te zijn over de voordelen van lage en niet-alcoholische dranken, maar in 2019 zullen we veel nieuwe lage en No-ABV-cocktails zien. Non-alcoholische drank is sterker geworden sinds de introductie in 2016. Vooral voor jongere consumenten zijn de niet-alcoholische opties bijzonder populair, waarbij 46% van de 35-plussers waarschijnlijk een mocktail bestelt, tegenover slechts 16% van de 35-plussers.

Dit gaat allemaal over een verlangen naar keuze; om drankjes te drinken voor elke gelegenheid zonder afbreuk te doen aan de smaak. Merken, mixers en barmannen hebben altijd benadrukt dat smaak de sleutel is, en low-proof opties laten consumenten proeven terwijl ze hun alcoholconsumptie beheren. In 2019 wordt verwacht deze opleving te zien, omdat de wereldwijde tendens naar welzijn blijft floreren.



2. #MyCocktail

De cocktailcultuur is omhooggeschoten en vandaag kan elke mixoloog een hele reeks gecompliceerde cocktails mixen. Velen wenden zich tot sociale media en er is een nieuwe generatie ‘drinkstagrammers’ naar voren gekomen, waardoor cocktail tot nieuw leven is gebracht en een publiek heeft bereikt dat misschien nog nooit eerder was betrokken. In 2019 is hoe de drankjes eruit zien net zo belangrijk als hoe ze smaken. Sociale mediaherkenning speelt een belangrijke rol in de drinkgewoonten van jongere consumenten , en als antwoord hierop zullen merken en barmannen blijven experimenteren om hun cocktails en hun sociale bereik naar een geheel nieuw niveau te tillen.



3. Het momentum ondersteunen

De drankenindustrie is in de greep van een anti-afvalbeweging en consumenten zijn steeds meer bezig met maatschappelijke verantwoordelijkheid. 73% van de millennials is bereid om meer producten van duurzame merken te kopen. Top bars zullen er alles aan doen om verspilling tegen te gaan, bederfelijke waren te vernietigen en restjes om te zetten in innovatieve milieuvriendelijke cocktails.