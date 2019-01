3 mythen over het bereiken van succes die niet waar zijn

We willen allemaal succesvol zijn. Het is die belofte om eindelijk het licht aan het einde van de tunnel te bereiken dat ons inspireert om te blijven hangen – zelfs als het moeilijk wordt. Ja, succes is altijd het einddoel. Maar stop en vraag jezelf dit: heb je echt een duidelijk beeld van wat het is? Of werk je alleen met wat jou is verteld? Val je in de valkuil om gemeenschappelijke mythen over succes te geloven? Als dat het geval is, is het tijd voor een wake-up call. Hier zijn drie dingen die je waarschijnlijk keer op keer hebt gehoord. Maar onthoud, alleen omdat ze vaak worden herhaald, wil nog niet zeggen dat ze waar zijn.

Succes maakt je leven perfect

Zodra je eindelijk die grote mijlpaal hebt bereikt – of het nu een bepaald salaris is, een specifieke positie of een bepaalde prestatie – ben je ervan overtuigd dat de rest van je leven op zijn plaats zal vallen. Het enige wat je nodig hebt, is om dat doel te bereiken, en alles zal goed komen. Helaas klopt dit zelden. Zeker, misschien betekent dat niveau van succes dat je carrière een hoogste punt ooit heeft bereikt. Maar als je erop rekent dat het de sleutel is tot eeuwig geluk en een vlekkeloos leven, zul je waarschijnlijk alleen maar teleurgesteld zijn. Vergeet niet dat je werk maar een deel van je leven is. Dus, hoewel het behalen van een professioneel doel altijd lonend is, betekent dit niet dat je opeens niets zult vinden om over te klagen. Uiteindelijk bestaat er niet zoiets als een perfect leven, ongeacht hoeveel professioneel succes je bereikt.

Dus, in plaats van te wachten op die belangrijke mijlpaal om het gewenste leven te creëren, concentreer je nu op je geluk. Laat voldoende tijd over voor de dingen die je leuk vindt en vier al je overwinningen, zelfs de kleintjes.

Het enige wat telt is hard werken

Je weet dat succes is dat je de handen uit de mouwen moet steken en hard moet werken – dat valt niet te ontkennen. Maar als je denkt dat dat alles is wat nodig is om succes te behalen, sta je in voor een harde wake-up call. Het zijn de dingen die niet kunnen worden voorspeld of gepland, zoals een beetje geluk of exact op het juiste moment op de juiste plaats zijn, wat vaak tot de grootste uitbetaling leidt. Natuurlijk is de bereidheid om hard te werken, je bijdrage te leveren en de noodzakelijke inspanningen in te brengen altijd belangrijk. Maar helaas is dat meestal niet voldoende om te bereiken wat je wilt.

Het is voor iedereen hetzelfde

Misschien is succes voor een persoon een goede baan met een enorm salaris en wekelijks 80 uur werk. Maar misschien is het wat anders voor jou. Misschien is jouw idee om succesvol te zijn, dat je kunt werken aan iets waar je van houdt voor een fatsoenlijk bestaan, terwijl je genoeg tijd hebt voor de dingen die je leuk vindt. Zoals met alles, is het veel te gemakkelijk om in de vergelijkingsval te vallen – we overtuigen onszelf dat we willen hebben wat die andere persoon heeft. Het is echter belangrijk voor jou om te beseffen dat succes persoonlijk is. Het ziet er anders uit voor een ieder van ons.

Dus voordat je druk bezig bent met het bereiken van die droom waar je uiteindelijk niet zo geïnspireerd door bent, moet je ervoor zorgen dat je de tijd neemt om vast te stellen wat je echt – en niet iedereen anders – gelukkig maakt. Succes is geen “one size fits all” soort ding.