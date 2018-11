De G-spot is veel besproken aspect van het vrouwelijk lichaam, omdat ervan wordt gezegd dat het een zeer erogene zone is. De G-Spot of wel de Grafenberg-plek (genoemd naar de Duitse gynaecoloog Dr. Ernst Gräfenberg, die voor het eerst de G-spot beschreef in de jaren 40) is een klein weefsel in de vagina dat rijk is aan zenuwuiteinden. Het bevindt zich ongeveer een tot twee centimeter in de vagina aan dezelfde kant als de navel. De G-spot is seksueel gevoelig, zwelt licht tijdens opwinding en voelt ribbelig aan. Wanneer een vrouw niet seksueel opgewonden is, is het werkelijke gebied niet groter dan een erwt, maar als ze eenmaal opgewonden is, wordt het steeds groter. Dit komt omdat de G-spot opzwelt wanneer er bloed naar toe snelt. Hoewel alle vrouwen een G-spot hebben, merken niet allemaal een verschil in gevoel als het gestimuleerd wordt. Voor veel vrouwen is het vinden van de G-spot moeilijk, voor anderen niet. Alleen al de zoektocht naar het vinden van de G-spot zorgt voor plezier, en met een G-Spot vibrator wordt het een stukje makkelijker. Hier dan ook 3 redenen om een G-spot vibrator aan te schaffen.

1. Je kan het makkelijker vinden

Niet iedere vrouw kan de G-spot makkelijk vinden. De meest aanbevolen methode om deze mysterieuze plek te vinden is om de wijsvinger in te brengen en op te tillen in een “kom hier” beweging naar de voorste vaginale wand, door met je vingertop langs de bovenkant van de vagina te glijden totdat je een ruwer gebied vindt dan de rest van die vaginale wand. Maar heb je de G-spot nog niet gevonden of voel je je ongemakkelijk om met je vingers je vagina te leren kennen, dan kan een G-spot vibrator voor jou het werk doen.

2. Je krijgt sneller en makkelijker een orgasme

Het is niet ongebruikelijk om problemen te hebben met het krijgen van een orgasme – of het nu voor het eerst is of wanneer je niet lekker in je vel zit. Ook kunnen vele vrouwen alleen een clitoraal orgasme (een orgasme d.m.v. stimulatie van de clitoris) ervaren, maar geen vaginaal orgasme (tijdens de penetratie). Door het gebruik van een g-spot vibrator vergroot je de kans op een vaginaal orgasme aanzienlijk. Het hoogtepunt zal sneller en een stuk intenser zijn dan bij clitorale stimulatie. Die intensiteit wordt beïnvloed door de bekkenzenuw, één van de sterkste zenuwen in ons lichaam. Deze zenuw verbindt de G-spot met de zenuwknopen van de ruggengraat en de bovenbuik, en je ervaart een orgasme dat zich langzaam uitbreidt door je hele lichaam en uiteindelijk zorgt voor diepere opwinding.

3. De orgasmes zijn intenser

Een G-spot orgasme wordt meestal beschreven als veel langzamer opgebouwd dan een clitoraal orgasme, en duurt veel langer. Sommige vrouwen kunnen zelfs vrouwelijke ejaculatie (spuitend klaarkomen) ervaren van hun G-spot orgasmen. Ook een gemengd orgasme is mogelijk. Een gemengd orgasme is een meer “geavanceerde” vorm van climax, omdat het vereist dat jij (of je partner) je lichaam heel goed kent. Daarvoor is het van belang om aandacht te besteden aan de hele clitoris, terwijl je tegelijkertijd je G-spot stimuleert. Het resultaat is een veel intenser orgasme dan je zou waarschijnlijk gewend bent. Een G-spot vibrator kan je hierbij helpen.

Ben je overtuigd en wil je ook een G-spot vibrator aanschaffen? Vindt jou ideale G-spot vibrator bij Easytoys. Afhankelijk van je voorkeuren kun je onder andere kiezen uit verschillende formaten, vibratie standen en stimulatie.