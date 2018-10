48 procent van de Nederlanders niet helemaal eerlijk tijdens daten

Gebruik jij weleens een leugentje om bestwil bij het daten om in de smaak te vallen, of uit beleefdheid om iemand niet te kwetsen? Datingsite Parship ging op zoek naar antwoord en onderzocht wie de meeste smoesjes gebruikt, en wat die zijn. De waarheid verbuigen in de naam der liefde blijkt leeftijdsgebonden. Het onderzoek wijst namelijk uit dat het overgrote deel (65%) van de millennials weleens een smoes gebruikt om beter uit de verf komen. Daarmee zijn zij de onbetwiste kampioenen als het om verzinsels gaat, aangezien ‘maar’ 48 procent van de Nederlanders toegeeft zich hier schuldig aan te maken. Vooral 55-plussers verkiezen de harde waarheid, want naar eigen zeggen gebruikt 60 procent nooit een leugentje om bestwil.

Een vreemde hobby of eng huisdier? Veel millennials zijn voor een afspraakje graag bewapend met de nodige informatie over hun date, al houden zij dit liever voor zichzelf. Stiekem zoekt een derde (34%) weleens online naar informatie over zijn of haar match, om vervolgens tijdens de date te pretenderen niks te weten. De 55-plussers hebben deze neiging opvallend minder: 93 procent beweert nooit de digitale detective uit te hangen.

Idealiter palm je een love interest volledig in met je sprankelende persoonlijkheid of boeiende hobby’s. Toch voelen vooral millennials de noodzaak om zichzelf wat kleurrijker voor te doen om succesvol te daten. Zo dikt een op de vijf (19%) hun sociale leven aan, jokt 14 procent over de frequentie waarmee ze sporten en doet een tiende (10%) alsof hun baan belangrijker is dan eigenlijk het geval is.

Smoesjes werken prima om een vervelende mededeling te verzachten. Zo gebruikt bijvoorbeeld 22 procent van de millennials weleens een excuus om een date af te zeggen omdat ze toch liever iets anders zouden doen. Bovendien vindt ruim een vijfde (23%) het prettiger om een date vroeg te beëindigen via een vriendelijke smoes, dan aan iemand op te biechten het niet leuk te hebben. Dit doen vrouwen vaker dan mannen: 26 procent vermijdt zo’n mededeling liever, in vergelijking met 14 procent van de mannen.