Je gaat niet op vakantie zonder foto’s te nemen. Je kunt gerust zeggen dat je met honderden foto’s terugkomt van vakantie. En als je veel reist, dan zijn het er nog veel meer. Maar wat doe je met deze vakantiefoto’s? Waarschijnlijk zet je ze op Instagram en Facebook, maar daar blijft het vaak bij. Dan zullen al die kostbare vastgelegde momenten in een digitale map of op een harde schijf blijven zitten. Maar nu niet meer! Hieronder 5 leuke dingen die je met jouw vakantiefoto’s kan doen!

1. Creëer reisdozen

Print je je foto’s liever uit? Maak dan reisdozen voor elke bestemming die je hebt bezocht. Vul kleine dozen – indien mogelijk houten dozen die je een leuk kleurtje geeft voor een beter eindresultaat – met foto’s (en zelfs souvenirs) van elke bestemming waar je bent geweest. Schrijf de naam van de bestemming op de buitenkant. En voilà, je hebt een reistijdcapsule gemaakt!

2. Maak een fotoboek

Verzamel al je favoriete foto’s van je vakantie en maak een fotoboek van je reis. Een fotoboek laten drukken kan heel makkelijk online, en je hoeft niet eerst de foto’s uit te printen om ze vervolgens te plakken in een fotoalbum. Scheelt dus weer wat tijd. Bovendien kost zo’n fotoboek niet eens veel geld. Je kan bij Reclameland zeer voordelig fotoboeken bestellen van hoge kwaliteit, met tot wel 396 pagina’s. Genoeg ruimte dus voor veel van je foto’s.

3. Zet je reislust op de muur

Wil je dagelijks herinnert worden aan je prachtige reizen? Kies dan een muur in de woonkamer, gang of een andere ruimte, en verander dit in je persoonlijke reis heiligdom. Ga groots met een collage van reisfoto’s, snapshots en andere herinneringen en creëer een gedenkwaardige reislust galerij!

4. Maak een video

Ook al ben je niet het type dat regelmatig foto’s neemt van alledaagse momenten, je zul het waarschijnlijk wel doen wanneer je in het buitenland bent. In dit digitale tijdperk is het gemakkelijk om overweldigd te raken door de enorme hoeveelheid foto’s die we na een reis mee naar huis nemen. Een geweldige oplossing is om je reisfoto’s samen te voegen tot één enkele video. Heel leuk om de foto’s zo achter elkaar te bekijken.

5. Gebruik ze om meer avonturen te plannen

Een wereldkaartposter is een mooi design stuk in elk huis (en in elke kamer van het huis), dat zeker nog meer reislust bij alle gezinsleden zal inspireren. In plaats van plaatsen die je hebt bezocht te markeren met pinnen, kun je foto’s toevoegen van je gezin in vakantiemodus om je kaart te personaliseren en een aantal van je favoriete vakantieplekken te laten zien.