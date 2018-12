5 manieren om je hond liefde te tonen

Je bent helemaal gek op je hond en je bent niet bang om het te laten zien. Maar alle lekkernijen, speelgoed, kleding en comfortabele bedden kunnen je hond niet laten weten hoe speciaal hij of zij voor je is. Natuurlijk waardeert hij al dat spul, maar om liefde voor je hond over te brengen, moet je zijn/haar taal spreken. Hier zijn een paar manieren waarop je je echte gevoelens kunt uiten voor je hond, zodat hij of zij het begrijpt.

1. Wrijf achter de oren

Heb je ooit achter de oren van je hond gekrabbeld en dan ontdekt dat hij/zij in je hand leunt en langzaam in een soort doggy trance afdrijft? Dat komt omdat oorwrijven goed aanvoelt voor je hond. De oren van een hond zitten vol zenuwuiteinden die impulsen door het hele lichaam sturen, waardoor endorfines vrijkomen. Deze hormonen werken als pijnstillers en zijn natuurlijke “drugs” die ook vrijkomen als honden liefde voelen. Wanneer je je genegenheid voor je hond laat zien met oorwrijven, kun je er zeker van zijn dat ze het bericht krijgen.

2. Probeer je hond met de hand te voeren

Sommige deskundigen bevelen het aan, vooral met puppy’s, om je hond met de hand te voeden. Dit toont niet alleen je hond aan dat je een voedselleverancier bent, maar het is een intieme ervaring en zorgt voor een sterke band tussen jou en je hond. Naarmate je hond ouder wordt, zal je het waarschijnlijk minder doen, maar traktatie geven tijdens de training is nog steeds een goede manier om je hond te laten zien dat je om hem of haar geeft.

3. Vertel hen gewoon dat je van hem/haar houdt

Een onderzoek heeft aangetoond dat honden ons inderdaad begrijpen. De hond werd bestudeerd in een MRI-scanner die aantoonde dat ze het meeste geluk ervoeren toen ze niet alleen een lovende toon hoorden, maar ook lovende woorden. Dit suggereert dat ze niet alleen luisteren naar onze tone of voice, maar dat ze ook betekenis interpreteren vanuit woorden. Dus soms is het gewoon een goede manier om je liefde uit te drukken door je hond gewoon te vertellen hoe je je voelt.

4. Train je hond

Positieve bekrachtiging is een uitstekende manier om je liefde over te brengen, en het trainen van je hond zal je die kans geven en je binding alleen maar sterker maken. De hond zal zien dat wanneer hij met je werkt, hij je gelukkig maakt, en je beloningen zullen hem in ruil daarvoor gelukkig maken. Wanneer jullie beiden werken om elkaar gelukkig te maken, laten jullie allebei je liefde voor elkaar zien.

5. Leer wat je hond zegt

Wist je dat veel honden niet graag worden geknuffeld? En soms zijn ze niet opgewonden om je vrienden of vreemden te ontmoeten. Honden kunnen veel uitdrukken door lichaamstaal als je weet waar je op moet letten. Door te leren hoe honden communiceren, kun je het aantal keren dat ze gestrest raken verminderen en ervoor zorgen dat ze zich op hun gemak voelen. Dit zal hun vertrouwen voor jou vergroten en een liefdevolle relatie opbouwen. Als je hun beschermer, leider en vriend bent, kun je er zeker van zijn dat je hond alle liefde zal voelen.