Iedere vrouw heeft wel iets aan haar lichaam dat ze zou willen veranderen. Maar gelukkig zijn er net zoveel vrouwen die ook iets aan hun lichaam hebben dat ze nooit zouden willen ruilen. Of het nu je neus, je nek, je knieën of je navel is, het is tijd om dingen te vergeten die je niet leuk vindt en alles te omarmen wat je doet. Hier 5 manieren om je seksuele zelfvertrouwen te verhogen.

Hij kijkt niet

Van alle interessante seksfeiten over mannen, is een van hen dat hij eigenlijk niet alle delen van je lichaam zal opmerken waarvan je denkt dat ze wiebelen, dik zijn, te groot, te klein of wat dan ook. De waarheid is dat tijdens het vrijen het brein van een man zo in beslag wordt genomen door de daad zelf dat hij eenvoudigweg geen tijd heeft om dingen op te merken of om te geven om je minuscule eigenaardigheden. Dit is een feit, dames, dus wees vriendelijk voor jezelf en speel in op je sterke punten, concentreer je niet op wat je denkt dat je tekortkomingen zijn.

Lees ook: Dingen om te waarderen aan je lichaam

Volg je eigen dresscode

Het gebruik van de juiste kleding is een geweldige manier om je seksuele zelfvertrouwen te verhogen en te benadrukken wat jij als je beste kant beschouwt, en dit geldt niet alleen voor kleding die je op straat draagt. Niet alle lingerie en sexy nachtkleding zijn gemaakt voor de modellen op de catwalk, en veel lingerieontwerpers bieden intieme kleding die elke vorm en maat past en flatteert. Tip: combineer je ondeugende negligé of het meest nonchalante slipje met een paar hoge hakken – de extra lengte die ze je benen geven en de toon die ze zetten zijn een winnende combo.

Wees realistisch

Houd in gedachten dat de meeste mannen anders zijn, en dat betekent dat niet iedereen denkt dat Doutzen Kroes hot is. Zeker, de meesten van hen vinden dat, maar de meeste van hen realiseren zich ook dat ze helemaal geen kans bij haar maken. Op dezelfde manier waarop je blij met hem bent, ook al lijkt hij niet zo veel op Brad Pitt, neem aan dat hij blij met jou is en neem de roddelpagina’s van beroemdheden met precies hetzelfde grootte snufje zout zoals ze bedoeld waren – enorm!

Zelfvertrouwen is een voorkeur

Zelfvertrouwen is aantrekkelijk, ongeacht hoe je eruit ziet, maar het is niet iets dat gemakkelijk is, vooral als je je onzeker voelt over je uiterlijk. Een effectieve – en niet te vergeten de leukste – manier om zelfvertrouwen op te bouwen, is door je meer bewust te worden van je lichaam, er achter te komen hoe je plezier beleeft en dit in je voordeel gebruikt tijdens de seks.

Lees ook: Wat te doen als je uit je comfortzone moet stappen

Een paar eenvoudige oefeningen

Als je nu niet weet dat trainen op meerdere manieren goed voor je is, ben je waarschijnlijk al gestopt met lezen. Maar, voor het geval je niet oplet, is lichaamsbeweging goed voor je en het is goed voor je seksleven! Het verhoogt de bloedstroom, versterkt die voornoemde wankele delen, vecht cellulitis en helpt het lichaam om endorfines, onze natuurlijke hoogtepunten, te produceren. Er is vrijwel geen nadeel aan lichaamsbeweging en het vertrouwen dat je krijgt door in vorm te komen, zorgt ervoor dat jij en je man het voor de spiegel doen, zodat je allebei de eindresultaten kunt bewonderen.