De 5 meest bijzondere hotels in Nederland

Ze zeggen dat na een goede zomer een strenge winter komt. Een leuke citytrip wordt dan al gauw wat koud. Toch is het heerlijk om er even tussenuit te kunnen tijdens de wintermaanden, want die ontspanning kan je goed gebruiken om op te laden. Daarom geen top 5 van de leukste steden in Nederland, maar een top 5 meest bijzondere hotels in Nederland. Op het moment dat het dan echt koud is – of regent – is het helemaal niet zo erg om binnen te zitten.

#1 Post-Plaza Hotel – Leeuwarden, Friesland

Jaren van geschiedenis heeft het postkantoor van Leeuwarden achter zich liggen. En dat wisten de eigenaren van het Post-Plaza Hotel maar al te goed. Toen zij in 2015 dan ook het oude postkantoor omtoverden tot een hotel, hebben ze aan elk detail gedacht. Dat het een oud postkantoor is geweest, is namelijk niet te missen. Het verhaal dat teruggaat tot 1885 maakt het hotel zelfs zo bijzonder dat ze dit jaar de HotelSpecials Award voor meest bijzondere hotel hebben gewonnen.

#2 Hotel Kasteel Bloemendaal – Vaals, Limburg

De geschiedenis van een van de mooiste kasteelhotels van Nederland gaat terug naar 1791. In dit jaar besloot de succesvolle Akense Lakenfabrikant Arnold von Clermont dat hij een vorstelijk verblijf wil tegenover zijn nieuwe weverij. Door onder andere de Franse revolutie valt het kasteel in meerdere handen en wordt het uiteindelijk gebruikt door het klooster. Na 130 jaar kloosterleven verlaten de nonnen het pand en besluit de gemeente Vaals het pand om te toveren tot een hotel.

#3 De Koperen Hoogte – Zwolle, Overijssel

Dit hotel is voornamelijk bekend vanwege haar restaurant. Het hotel is namelijk een oude watertoren en het restaurant bevindt zich op maar liefst 55 meter hoogte. Doordat het restaurant ook nog eens draait, heb je een prachtig panorama-uitzicht over het landschap. Omdat je hier natuurlijk extra lang van wil genieten, is er een hotel bij gecreëerd.

#4 Abdij Rolduc – Kerkrade, Limburg

Dit hotel is gevestigd in het grootste en oudste abdijcomplex van Nederland. Sinds de 12e eeuw heeft dit bijzondere gebouw in Zuid-Limburg dienst gedaan als klooster. Met een historische decor en prachtige kloostertuinen is dit hotel een bijzondere ervaring om in te overnachten. Tip: vergeet niet even een uurtje te verdwalen door de gangen van het hotel in plaats van direct naar je kamer te lopen.

#5 Jaz Amsterdam – Amsterdam, Nederland

Dit hotel is een echte aanrader voor muziekliefhebbers. Het hotel ligt naast het Ziggo Dome en is compleet ingericht in een jazz-thema. Van portretten van je grootste jazz-idolen tot ervaren hoe het er op het podium aan toegaat. Dit hotel biedt een kijkje achter de schermen van de jazzmuziek. Er worden ook regelmatig live jazz optredens gegeven in hotel! Via deze link kun je het maandelijkse programma downloaden voor alle optredens.

