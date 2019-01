5 misvattingen over online daten die je moet vergeten

Vandaag de dag zijn mensen die online de liefde vinden, niet langer het mikpunt van vervelende en hilarische grappen. Maar zoals alle goede dingen is het soms gemakkelijker gezegd dan gedaan en omdat de lijst met online dating do’s en don’ts steeds langer wordt, blijft het concept voor sommigen nog steeds een totaal mysterie. Laten we eens en voor altijd een paar dingen rechtzetten.

Online daten is alleen voor weirdos

Het is belangrijk om deze uit de weg te ruimen, want in tegenstelling tot wat nog altijd wordt gedacht, is online daten niet alleen een plek waar enge mannen over zichzelf liegen terwijl ze tevergeefs naar seks zoeken. Terwijl deze zonderlingen er zeker zullen zijn, gebruiken moderne datingsites behoorlijk geavanceerde technologie en screeningprocessen om ze uit te filteren. Ons advies om dit te voorkomen is om een ​​gerenommeerde site te gebruiken die een redelijke vergoeding in rekening brengt, zo waakzaam mogelijk te zijn met de informatie die je deelt en altijd iemand op de hoogte te houden met wat je van plan bent.

Het maakt niet uit of je een paar leugens in je profiel vertelt

Met vele mensen om uit te kiezen, zijn je kansen om een ​​iemand te vinden eigenlijk behoorlijk goed, wat betekent dat de noodzaak om de waarheid over je datingprofiel iets mooier te maken sterk is verminderd. Mensen van alle leeftijden, vormen, maten, kleuren en overtuigingen komen vaak voor op het enorme aantal actieve online datingsites, dus als je eerlijk bent, heb je een veel grotere kans om iemand te vinden die voor jou geschikt is dan dat je een reeks gekken ontmoet die ervoor zorgen dat je zelfs je eigen persoonlijkheid in vraag stelt.

Als je een oude foto gebruikt, heb je meer succes

Hoewel dit op een bepaald punt zinvol is, lukt het je eigenlijk alleen maar om een ​​tweede date te scoren – of zelfs de eerste af te maken – als je echt op je profielfoto lijkt. Ja, hoe een vrouw eruit ziet, blijft belangrijker voor mannen dan andersom. Dat het product niet overeenkomt met de verpakking is een van de grootste klachten die online date sites ontvangen, en hoewel er niet veel is dat ze kunnen doen om het te voorkomen, weet je gewoon dat als je besluit om te gaan met een gedateerde of zelfs nepfoto, de pijn van de afwijzing als je uiteindelijk je match-up tegenkomt, veel erger zal zijn dan mogelijk een iets kleiner aantal aanbiedingen ontvangen.

Alles onthullen verhoogt mijn kansen

Dit geldt voor fysiek en emotioneel; als je vertrouwd bent met je lichaam, is dat geweldig, maar een online datingsite is niet het platform waarop je het aan de massa kunt melden. Evenzo, als je zelfverzekerd en comfortabel met je persoonlijkheid bent, is het niet nodig om al je likes, meningen, aspiraties en je bloedgroep op je datingprofiel te vermelden. Mensen die zichzelf vaak als zelfverzekerd beschouwen, zijn dat niet, en het laatste wat je wilt, is dat potentieel goede dates aan je gaan twijfelen. Onthul net genoeg over jezelf zodat mensen meer willen weten, op deze manier zul je genoeg verrassingen hebben als en wanneer je besluit om je keuze te maken.

Online dating is een platform om kieskeurig te zijn

Het belangrijkste verschil tussen online daten en het andere soort daten, is dat je natuurlijk het hele deel van de ontmoeting doet zonder echt met elkaar te praten. Dit kan leiden tot situaties die je normaal nooit tegenkomt als je iemand persoonlijk ontmoet en het is belangrijk om dit te herkennen.

Mensen stotteren bijvoorbeeld niet wanneer ze typen en ze spellen niet verkeerd als ze praten, dus als iets in deze zin op een bepaald moment gebeurt, moet je het behandelen zoals je zou doen met een ‘normale’ situatie. Extra kieskeurig zijn, zal eigenlijk frustrerender zijn dan ermee te stoppen, zelfs als het betekent dat je begint aan een paar datingrampen.