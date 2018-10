5 onderdelen van een gezond seksleven

Het kan soms moeilijk zijn om gezonde seksualiteit te ontcijferen tegen disfunctie, en onderscheid te maken tussen gepast seksueel gedrag en onrealistische verwachtingen die onze liefdeslevens kunnen aantasten of waardoor we ons niet goed voelen. Seks is veel meer dan seks – het is een emotionele bandervaring voor koppels en leidt tot een veelvoud aan psychologische, mentale, fysieke en huwelijkse voordelen. Koppels die een seksuele relatie onderhouden, profiteren ook van een verhoogde intimiteit. Helaas blijkt dat mannen en vrouwen vaak bezorgd zijn over seksuele gezondheid. Ze vragen zich af wat normaal is en hoe hun seksleven zich verhoudt tot anderen. Onrealistische verwachtingen die door de maatschappij worden uiteengezet, verminderen ook de kwaliteit van seksuele ervaringen.

Hoe meten we wat gezonde seks is?

Hoewel seksualiteit en gerelateerde verwachtingen kunnen verschillen op basis van religieuze overtuigingen, persoonlijkheid en culturele achtergrond, zijn hier vijf belangrijke indicatoren van gezonde seksuele ervaringen voor koppels.

1. Seks wordt beschreven als veel meer dan de daad zelf, en omvat fysieke aanraking, affectie, intimiteit, speelsheid, verlangen en plezier. Hoewel velen seks alleen als geslachtsgemeenschap definiëren, creëert dit uiteindelijk een barrière voor andere bevredigende seksuele ervaringen en zorgt ervoor dat sommige koppels geslachtsgemeenschap hebben of helemaal niet.

2. Beide partners zijn bereid seksuele ervaringen op te doen en voelen verlangen. Hoewel het onrealistisch is om aan te nemen dat beide partners een orgasme zullen bereiken in elke seksuele ervaring, wordt seks over het algemeen gezien als een positieve ervaring en is het wederzijds gewenst. Hoewel seks misschien niet elke dag hoeft, wordt het niet voorkomen en is het op een spontane en bevredigende manier goed geïntegreerd in de relatie.

3. Beide partners hebben het recht om nee te zeggen tegen seks en zijn comfortabel in het openlijk uitspreken van seksuele voorkeuren. Verlangens en fantasieën worden verkend en besproken. Er is geen oordeel over specifieke behoeften en voorkeuren en elke partner voelt zich goed.

4. Affectie en fysieke aanraking worden gewaardeerd binnen en buiten de slaapkamer. Knuffelen, rugaanrakingen, massages, kussen, hand in hand lopen en andere uitingen van genegenheid komen regelmatig voor zonder de extra druk van seks en zijn niet puur gekoppeld aan opwindende seksuele gebeurtenissen.

5. Een bevredigend seksleven leidt in de toekomst tot een verhoogd libido en meer bevredigende seksuele ervaringen. Koppels zijn bereid om alle problemen die een gezond seksleven hinderen te confronteren en eraan te werken zonder het schuldspel te spelen. Fysieke aandoeningen, medische of geestelijke gezondheidsproblemen en ouder wordende factoren die van invloed zijn op een gezond seksueel functioneren, worden erkend. Koppels kunnen vertrouwen op leuke en creatieve manieren om seks leuk en lonend te maken. Ze begrijpen dat andere relatie-mijlpalen, beslissingen en overgangen (zoals het krijgen van een baby) hun seksuele relatie kunnen verstoren of veranderen, maar beide partners geven seks niet op en staan ​​open voor het opnieuw ontsteken van seksueel verlangen.