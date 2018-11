5 plekken op je gezicht om concealer te gebruiken

Als het gaat om het kiezen van een concealer, zul je snel beseffen dat je behoorlijk wat opties hebt. Afhankelijk van je huidtype, je ondertonen en de afwerking (mat, stralend, enz.) waar je voor gaat, is er een formule die je kan helpen je ideale look tot leven te brengen. De concealer die je moet gebruiken, hangt ook af van de gebieden die je wilt verbergen. Hoewel je traditioneel concealer kan zien als iets dat alleen bedoeld is om gebruikt te worden op plekken die je wilt verbergen, vertellen we je hier dat dit handige make-upproduct ideaal is wanneer het op een aantal andere plekken wordt toegepast. Hier 5 plekken op je gezicht om concealer toe te passen.

Onder je ogen

Heb je vannacht niet genoeg geslapen? Maak je geen zorgen! Grijp eenvoudigweg naar je concealer en ga aan het werk. Als je donkere cirkels onder de ogen wilt verbergen, begin dan met een perzik kleurcorrigerende concealer. Deze perzikkleur kan de donkere cirkels tegengaan, omdat ze tegenpolen zijn op het kleurenwiel. Wat betreft het verbergen van je onderooggebied, kies je een concealer die één tint lichter is dan je huidtint om een ​​verhelderend effect te creëren.

Op je oogleden

Beschouw dit als je nieuwe favoriete concealer hack! Als je geen oogprimer bij de hand hebt, kan concealer je beste vriend zijn als het gaat om het creëren van een statement-oog dat niet plooit of vervaagt. Eye-primer kan helpen om een ​​vlotte, gelijkmatige basis voor je oogmake-up te creëren en om het op zijn plaats te houden – en concealer is een perfecte andere optie. Gebruik slechts een klein beetje concealer op elk ooglid voordat je doorgaat naar je oogschaduw en eyeliner.

Op vlekken

Zoals je waarschijnlijk nu wel weet, kun je concealer gebruiken om oneffenheden te verbergen. Net als bij donkere kringen, begin met een kleurcorrigerende concealer, maar gebruik deze keer een groene concealer, omdat groen roodheid helpt neutraliseren. Vervolg daarna de rest van je gezichtsmake-uproutine.

Op alle doffe plekken

Ziet je teint er een beetje dof uit? We hebben één advies voor je: verbergen, verbergen, verbergen! Om dofheid te verbergen, pas je een bleke lavendel kleurcorrigerende concealer toe op elk gebied waarvan je denkt dat het eruit ziet alsof het een beetje opgefleurd kan worden.

Waar je er helder eruit wilt zien

Hoe komt het dat je favoriete celebs er altijd uitzien alsof ze zo een stralende huid hebben? Welnu, ze gebruiken de juiste make-up routine! Begin met het aanbrengen van een perfectionerende make-up primer. Breng een foundation aan met een make-up blender voor naadloze toepassing. Gebruik dan een concealer om elk deel van je gezicht dat een beetje moet worden opgelicht, helderder te maken.