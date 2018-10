5 redenen waarom een sociale media detox nodig kan zijn

Vandaag de dag staat sociale media centraal in ons leven. Het helpt ons om contact te houden met onze vrienden, ons werk te promoten en het laatste nieuws te volgen. Hoe beïnvloeden deze netwerken onze mentale en fysieke gezondheid? Is het tijd om een ​​pauze te nemen van permanent online zijn?

Sociale media kunnen nuttig en vermakelijk zijn, maar soms veroorzaken ze meer kwaad dan goed. Daarom is het ook verstandig om af en toe een social media detox te doen. We zetten hier de redenen op een rij.

1. Sociale media kan de geestelijke gezondheid beïnvloeden

Liefhebbers van sociale media hebben meer dan tweemaal zo hoog risico op depressie, vergeleken met hun minder enthousiaste leeftijdsgenoten. Onderzoek heeft aangetoond dat zowel jonge als oudere gebruikers het risico lopen te breken onder de druk van onbereikbare normen van schoonheid en succes, die vaak inherent zijn aan de werking van websites voor sociale netwerken. Met verhoogde niveaus van depressie, angst en isolement als gevolg.

En ondanks het feit dat dergelijke platforms geacht worden ons gevoel van verbondenheid met andere mensen te vergroten, is uit onderzoek gebleken dat ze juist het tegenovergestelde effect hebben: ze maken toegewijde gebruikers eenzamer en meer geïsoleerd.

2. Online interacties kunnen relaties schaden

Social media-websites kunnen ook eenzaamheid bevorderen door de kwaliteit van relaties op directe en indirecte manieren te schaden. Ogenschijnlijk onschuldige opmerkingen op sociale media kunnen de verkeerde kant opgaan en mensen uit elkaar drijven. Ten eerste is er maar zo veel dat je kunt controleren als het gaat om wat je vrienden – of vaak ‘vrienden’ – over je vertellen op hun sociale media-accounts.

Misschien vindt een nieuwe kennis het grappig om bijvoorbeeld een niet-vleiende foto van jullie twee in het café te delen. Of, misschien is je neef geamuseerd door het idee je te taggen in een meme met twijfelachtige implicaties. Dergelijke situaties kunnen op zijn best schaamte veroorzaken, maar een studie suggereert dat deze momenten vaak relaties op onherstelbare manieren kunnen beschadigen.

De dingen die we op onze persoonlijke pagina’s plaatsen, kunnen echter ook onbedoelde gevolgen hebben. Vervelende opmerkingen, links en citaten kunnen uit hun context worden gedeeld, of misplaatste grappen kunnen allemaal dubbel schadelijk zijn in een medium dat snel delen en snel lezen stimuleert.

3. Sociale media kunnen gevaarlijk gedrag stimuleren

Een andere reden om op te letten hoeveel tijd we besteden aan sociale medianetwerken is omdat ze zijn ontworpen om ons terug te laten komen voor meer. Onderzoek heeft aangetoond dat wat we op sociale media zien, ertoe kan leiden dat we slechte beslissingen nemen en gevaarlijke gewoonten vormen.

Een reeks andere experimenten bereikte een nog verontrustendere conclusie: dat de oppervlakkige manier waarop sociale media ons leert om met de wereld om te gaan, feitelijk irrationeel gedrag aanwakkert. Ook kan het zorgvuldig verzorgde aspect van wat we zien op sociale media kan ons ertoe brengen om schadelijke beslissingen te nemen, zonder te beseffen hoe gevaarlijk ze eigenlijk kunnen zijn.



4. Onze lichamelijke gezondheid is in gevaar

Een overactieve aanwezigheid van sociale media kan zijn sporen achterlaten, niet alleen op onze geestelijke gezondheid, zoals we hierboven hebben opgemerkt, maar ook op onze lichamelijke gezondheid – in het bijzonder door ons slaappatroon te veranderen.

Onderzoekers suggereren dat de reden waarom gebruikers van sociale media mogelijk een slechte nachtrust ervaren, kan zijn:

* het feit dat ze zich op alle uren verplicht voelen om actief te zijn op deze websites, ook ’s avonds laat

* de mogelijkheid die sociale media gebruiken “kan emotionele, cognitieve en/of fysiologische opwinding bevorderen

* het feit dat blootstelling aan heldere schermen vóór het naar bed gaan is gekoppeld aan verstoorde slaap

5. Sociale media verlaagt de productiviteit

Ten slotte hebben onderzoekers bewezen dat onze toewijding aan sociale-mediaplatforms onze toewijding aan ons eigen creatieve en professionele leven op complexe manieren negatief kan beïnvloeden. Een studieartikel suggereerde dat we veel meer tijd aan sociale netwerken besteden dan we denken dat we doen, en daarom een ​​van onze meest waardevolle bronnen verspillen: tijd.

Ook moedigt sociale media ons aan om voortdurend van taak te wisselen of om meerdere taken tegelijk uit te voeren – zoals luisteren naar een nieuw lied van een bekende, terwijl we ook de opmerkingen lezen die op die video zijn achtergelaten, en misschien ook een paar antwoorden. Uit onderzoek blijkt echter dat wanneer we multitasken, we simpelweg het vermogen verliezen om ons op één taak tegelijk te concentreren.