5 Schoenentrends voor dit najaar

Hoewel de temperaturen het niet doen vermoeden is de herfst toch echt begonnen. Dat betekent dat het nu de tijd is om je collectie schoenen uit te breiden, zodat je de schoenentrends voor dit najaar voor kunt blijven. Hieronder hebben we 5 schoenentrends op een rij gezet van influencers op Instagram en de grote modeontwerpers, om je de populairste schoenentrends te presenteren die dit najaar in het middelpunt staan.

Westernlaarzen

Natuurlijk staan laarzen op de lijst – het wordt immers kouder. Dit jaar brengen ze een eerbetoon aan het Wilde Westen. Onder leiding van ontwerpers Raf Simmons by Calvin Klein en Isabel Marant, zullen de rodeo-geïnspireerde looks alles bevatten, van stoere gespen details en franjes tot traditionele cowboylaarzen en iets meer moderne varianten.



Dierenprint

De dierenprint is dit seizoen niet alleen bij kleding een trend, ook onze voeten worden gehuld in dierenprints. Denk schoenen met luipaard- en zebraprint, krokodillen, tijger- en slangenprint en meer op allerlei modellen schoenen. Door dierenprintschoenen aan je garderobe toe te voegen, breng je je outfit naar een geheel nieuw niveau en kun je binnen enkele seconden een chique look creëren.



Chunky (ugly) sneakers

We zijn niet bepaald fan van deze trend, maar de Chunky sneakers zijn een ware trend als je even door Instagram scrolled. Hoewel high-end ontwerpers zoals Louis Vuitton en Balenciaga de eersten waren die de trend hebben gepromoot, zijn er ook tal van andere betaalbare merken die deze trend hebben omarmd, waardoor de look snel een must have is geworden.



Blokhakken

Met de opkomst van powerdressing, komt deze schoolmeisjesstijl weer op de voorgrond. Niet alleen is het silhouet super stijlvol, maar de blokhakken bieden veel meer stabiliteit en een langer durend comfort dan torenhoge stiletto’s.



Combat Boots

Een andere retrostijl die een comeback maakt zijn combat boots. Combat boots blijven favoriet bij influencers en supermodellen. Combineer ze met een korte broek en enkelsokken als het weer het toelaat, en kies voor een leren legging of een strakke jeansbroek om een edgy look te creëren op de koudere dagen.



