5 Sleutels om jezelf te zijn

Er is niets aantrekkelijker en uitnodigers dan een vrouw die er vertrouwen in heeft wie ze is en waar ze in gelooft. Het gemak wat ze heeft, straalt ervan af. Beter nog, wanneer je op die manier kunt leven, kun je het met anderen delen en is het leven vervullender. In tegenstelling hiermee is iemand die zichzelf niet goed kent, iemand die afhankelijk is van andermans opvattingen op validiteit. Dit soort mensen zijn niet zeker van hun waarden en doel. Wanneer jij die persoon bent, kan het verwarrend en pijnlijk zijn. De belangrijkste sleutel tot vrede en vreugde is om jezelf goed te leren kennen. Dit leidt tot een zekere standvastigheid in het leven. Je bent in staat om aanwezig te zijn, te leven met passie en meer volledig emoties te ervaren, van grote vreugde tot groot verdriet, en toch in vrede te blijven. Hier zijn vijf sleutels om zelfkennis te koesteren en de kracht om jezelf te zijn te omarmen.

Verdiep je in spirituele oefening

Een spirituele oefening betekent dat je de tijd neemt om naar binnen te kijken en je ware aard te ervaren. Voorbeelden van spirituele oefeningen zijn meditatie, yoga, in de natuur zijn, iets doen waar je van houdt, in stilte zitten, mindfulness, of je zelfs onderdompelen in geluid. Het kan alles zijn wat je inspireert om te zijn, liefde te observeren en te voelen.

Wees bereid om te voelen

Je kunt niet denken aan je weg uit een situatie waar je door je denken of oordelen in terecht bent gekomen. Je emoties vormen de brug tussen wie je denkt te zijn en wie je echt bent. Veel mensen doen er alles aan om hun gevoelens te vermijden, door drugs, drank, eten en andere afleidingen te gebruiken om hun pijn of angst te verlichten. Dit leidt je alleen maar verder van jezelf af. Vervang deze destructieve methoden door te schrijven, gebed, meditatie, inspirerend lezen of activiteiten in de natuur. Besteed tijd met vertrouwde vrienden, dans, zing en speel. Laat alle emoties door je heen gaan. De enige slechte emotie is een vastgelopen of genegeerd exemplaar.

Vervang negatieve zelfpraat door positieve bevestigende gedachten

Als je bent zoals de meeste mensen, spreek je tegen jezelf op een manier dat je nooit met een ander zou praten. Dit houdt de realiteit van wie je denkt dat je bent op zijn plaats en sluit uit dat je toegang hebt tot de realiteit van wie je werkelijk bent. Verzamel enkele affirmaties en schrijf ze op. Telkens als je je realiseert dat je onaardig tegen jezelf bent, beloon jezelf dan voor het opmerken door één van de affirmaties. Een effectieve remedie is om een ​​tegenovergestelde verklaring te gebruiken. Bijvoorbeeld, als je merkt dat je zegt: “Ik ben zo dom.” Vervang het door: “Ik ben eigenlijk briljant.” Voel het verschil in je wanneer je dit doet. Accepteer je ware identiteit en persoonlijke uitmuntendheid. Wees je eigen beste vriend.

Ken en leef je waarden en principes

Neem de tijd om duidelijk te bepalen wat volgens jou je belangrijkste waarden zijn. Wat MOET er in je leven aanwezig zijn om je goed te voelen? Schrijf er 3 tot 5 op en waarom ze belangrijk voor je zijn. Begin dan je gedachten te observeren. Let op hoe je beslissingen neemt en acties onderneemt die overeenstemmen met je waarden. Maak van je waarden je gids voor actie.

Gebruik je unieke gaven en talenten om anderen te helpen

We zijn allemaal één en op hetzelfde moment is elk individu uniek en heeft het een specifieke plaats in het universum. Je hebt talenten en vaardigheden gekregen die uniek zijn voor je reis, maar je moet met anderen omgaan om te overleven en te gedijen. Als je je eigen misverstand over de waarheid van je bestaan ​​geneest, heeft iedereen er baat bij. En wanneer je anderen helpt, help je iedereen. Kies vrede, mededogen, dankbaarheid en liefde, begin bij jezelf en deel het met anderen.