5 tips om je representatief te kleden

Het is de tijd van goede voornemens. Misschien heb jij het voornemen om te solliciteren naar die ene baan die je zo leuk vindt. Of wil je zelfs een eigen bedrijf beginnen in het nieuwe jaar! Wat je ook wilt, je kunt het alleen doen als je je goed weet te kleden. Je moet een goede indruk maken. Of het nu alleen af en toe bij bijzondere gelegenheden is, of het hele jaar door: dit zijn 5 tips om je altijd representatief te kleden!

1. Ga voor een passende blouse

Een nette blouse is eigenlijk altijd representatief. Je vindt prachtige dames blouses in elke stijl bij Esprit. Op de site van Esprit kun je heerlijk online shoppen. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een relaxte casual blouse of spijkerblouse. Met een getailleerde blouse of kanten blouse kom je wat netter voor de dag. En moet je echt strak gekleed zijn, dan is een blouse met strik misschien een goede optie. Eventueel kun je ook in plaats van een blouse kiezen voor een tuniek, wat vooral ideaal is als je lang en slank bent.

2. Kies een nette broek / rok

Onder je blouse kies je het beste voor een passende broek of rok. Natuurlijk hangt het een beetje af van de stijl die je wilt uitstralen welk kledingstuk het beste past. Ga je voor casual, dan kan een nette spijkerbroek prima. Maar ga je voor een chique uitstraling, dan is een nette stoffen broek beter. Een lange, stijlvolle rok kan ook goed passen bij je outfit. Onthoud altijd dat een representatieve uitstraling vrijwel nooit een korte broek of (te) korte rok bevat. Een rok valt meestal tot op de knie of is nog wat langer.

3. Goede en mooie schoenen

Veel mensen vergeten dat ook je schoenen veel zeggen over je uitstraling en persoonlijkheid. Heb je een sollicitatiegesprek? Dan draag je nette schoenen die er nog goed uitzien. Je mag eventueel sneakers dragen, maar alleen als deze nog (bijna) nieuw zijn en er netjes uitzien. Beter nog kies je voor laarsjes of open schoenen met een hakje. Uiteraard zijn hakken van meer dan 7 cm hoog niet zo representatief omdat dit vaak vooroordelen oproept bij mensen.

4. Accessoires

Accessoires maken je representatieve look helemaal af. Kies voor bescheiden accessoires en zorg dat ze goed passen bij je outfit. Bijvoorbeeld een subtiele zilveren armband met bijpassende halsketting en oorbellen. Ga niet voor enorme en opvallende hangers, tenzij dat een look is die echt goed past bij jouw doel. Een horloge kan ook heel mooi bijdragen aan een representatieve uitstraling. Een bescheiden, stijlvolle en praktische handtas maakt je look af.

5. Representatief voor jouw doel

Wat representatief is, hangt natuurlijk ook af van je doel. Ga je solliciteren? Dan lees je je eerst goed in over de functie. Zo maak je tenminste niet een enorme sollicitatieblunder door je totaal verkeerd te kleden. Wat representatief is voor een secretaresse is niet representatief voor een sportlerares. En wat prima geschikt is voor een schooljuffrouw is helemaal niet praktisch in de thuiszorg. Dus hoewel je altijd goed zit met de combinatie “blouse – nette broek – goede schoenen – mooie accessoires”, moet je die wel aanpassen naar de stijl die je nodig hebt voor jouw doel.

Je representatief kleden is niet zo heel moeilijk. Het gaat er vooral om dat je kleding mooi en netjes is en goed past in de omgeving. Ga jij werken op een advocatenkantoor, dan dien je in heel andere kleding op je werk te komen dan wanneer je yogalessen gaat geven. En ben jij op zoek naar de perfecte date, dan kleed je je weer heel anders. De meeste singles beweren dat ze zelden een leuke partner tegen komen, maar als je je goed kleedt help je het lot wel een handje. Met deze 5 tips zie jij er altijd perfect uit en val je niet uit de toon!