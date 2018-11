5 tips voor het vinden van de beste vakantie aanbiedingen

Nu de zomervakantie achter de rug is, wil je het vakantiegevoel waarschijnlijk zo lang mogelijk vasthouden. Je wilt immers niet dat je last krijgt van post-vakantieblues. Het beste is om inspiratie op te doen voor de zomervakantie van volgend jaar of de wintervakantie. Hieronder tips voor het vinden van de beste vakantie aanbiedingen.

1. Boek vroeg – zoals met de meeste dingen in het leven, wie het eerst komt die het eerst maalt. Denk aan het boeken van je vakantie zoals je zou denken aan het kopen van je kleding in de uitverkoop – je moet daar als eerst zijn voordat de beste deals zijn verdwenen.

2. Wacht niet tot het laatste moment als je kinderen hebt – Net als hierboven is het nog belangrijker dat je vroeg boekt als je kinderen hebt en alleen tijdens de zomervakantie op vakantie kunt. Beperkt zijn op datums betekent dat je uiteindelijk meer zou moeten betalen dan je zou willen als er alleen bepaalde opties voor jou zijn.

3. Filter het zoekvenster – filter de resultaten in plaats van alleen te zoeken op datum of bestemming om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke deals ziet.

4. Wees flexibel – als je niet beperkt bent door schoolvakantiedata, wees dan zo flexibel als je maar kunt zijn. Sta open voor reizen vanaf een andere luchthaven of dan dat je gewend bent, of probeer een nieuwe bestemming waar je nog nooit bent geweest.

5. Meld je aan voor nieuwsbrieven – Als je je aanmeldt voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kun je op de hoogte blijven van geweldige deals voor de vakantie van je dromen. Je krijgt de beste en meest actuele prijzen direct in je inbox, zodat je snel kunt handelen en jezelf de perfecte vakantie kunt bezorgen.