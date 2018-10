Hart- en vaatziekten zijn nog steeds de nummer één doodsoorzaak voor vrouwen in Nederland. Het is daarom belangrijk alert te zijn op klachten die kunnen duiden op hartproblemen. Deze kunnen bij vrouwen vager zijn, waardoor ze over het hoofd worden gezien of worden verward met andere aandoeningen. We hebben hier dan ook 5 tips voor vrouwen met hartklachten.

1. Wees alert

Wees alert bij klachten, die mogelijk met je hart te maken hebben. Wees als vrouw extra alert als:

* je vader, moeder, broer of zus al voor zijn of haar 65e een hartinfarct heeft gehad

* je een sterk verhoogde bloeddruk tijdens zwangerschap hebt gehad

* je al voor je 40e in de overgang was

2. Herken de signalen

Pijn op de borst en uitstraling van de pijn naar kaak, armen en rug zijn de meest bekende signalen. Maar er zijn ook andere signalen die kunnen wijzen op hartklachten. Deze andere signalen komen vaker voor bij vrouwen. Naast de meest duidelijke signalen kunnen klachten als pijn tussen de schouderbladen, een slap of griepachtig gevoel, een onrustig gevoel of gevoelens van angst, misselijkheid, kortademigheid, duizeligheid, extreme vermoeidheid, hartkloppingen of maagklachten vage klachten zijn.

3. Weet wat de risicofactoren zijn

Sommige mensen hebben meer kans op hartklachten dan anderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je:

rookt, een hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte of diabetes hebt, je al vóór je 40e in de overgang was, veel stress hebt, overgewicht hebt, door erfelijkheid of als je een ernstig verhoogde bloeddruk tijdens zwangerschap of zwangerschapsdiabetes hebt gehad.

4. Houdt je hart gezond

Om het risico op hartklachten te verminderen is het belangrijk je hart gezond te houden. Dit doe je door gezond te leven. Dus voldoende bewegen, gezond eten, ervoor zorgen dat je bloedruk laag blijft, zorgen voor een gezond gewicht, met mate drinken, stoppen met roken en je bloedsuikerspiegel onder controle houden.

5. Wees voorbereid

Te veel mensen negeren de tekenen omdat ze zich afvragen of hun symptomen echt zijn. Wacht niet als je ongewone symptomen hebt. Luister naar je lichaam en vertrouw op je instincten. Als er iets mis is, moet je meteen professionele hulp zoeken. Ook is het verstandig een AED aan te schaffen. Hiermee kunnen levens gered worden, niet alleen de jouwe, maar ook van anderen. Met een AED binnen handbereik hoeft niet gewacht te worden tot een ambulance ter plaatse is. De eerste 6 minuten zijn namelijk cruciaal wanneer een slachtoffer zijn/haar bewustzijn verliest en dient er hierna snel gehandeld te worden.