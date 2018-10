5 x boeken voor moeders

Als moeder zijnde loop je wel vaker tegen een probleem aan. Je kunt altijd advies vragen aan andere moeders of deskundigen, maar het is ook aan te raden boeken te lezen waar je wat van kunt leren. Er komen gelukkig vaak boeken op de markt waar diverse problemen worden beschreven en behandeld. We zetten hier de 5 nieuwste op een rij.

Oh Baby!

De allerlekkerste gerechten tijdens je zwangerschap

In Oh baby! laat Denise Kortlever zien hoe je tijdens je zwangerschap – én nog heel lang daarna – gevarieerd, makkelijk, gezond en vooral waanzinnig lekker kunt blijven eten. Van snelle maaltijdsalades die goed zijn voor jezelf en je baby tot zalige éénpersoons triple chocolate cookies voor je zwangere cravings. Maar ook lichte powermeals voor als je last hebt van misselijkheid en – heel fijn – zwangerproof sushi, cocktails en filet américain. En wat dacht je van de ideale maaltijden om vast vooruit te koken voor in de drukke kraamtijd?

In Oh baby! geen lijstjes met wat je allemaal niet mag, maar juist heel veel verrukkelijke inspiratie om die negen maanden heerlijk door te komen!

Koop het boek hier.

Mijn kind heeft DCD

Kon jouw kind als baby pas laat kruipen of lopen? Struikelt hij of zij vaak, of heeft je kind moeite met fietsen, zwemmen en schrijven? Dwalen zijn of haar gedachten telkens af in de klas en heeft hij of zij moeite om een taak planmatig en georganiseerd aan te pakken? Misschien is DCD de oorzaak.

DCD, ook bekend onder de naam dyspraxie, is een leerstoornis die naar schatting zo’n 5 procent van alle kinderen parten speelt, maar nog relatief onbekend is. Daarom krijgen de kinderen met DCD vaak niet de gepaste begeleiding. Deze basisgids geeft een duidelijk overzicht van wat DCD precies inhoudt, hoe je DCD tijdig kunt herkennen en hoe je je kind thuis en op school kunt ondersteunen. De vele praktijkvoorbeelden en praktische tips zorgen ervoor dat je onmiddellijk aan de slag kunt.

Koop het boek hier.

Mijn kind is hoogsensitief

Bijna een op de vijf kinderen is hoogsensitief. Hoogsensitiviteit komt dus hel vaak voor, maar er bestaan nog heel wat misverstanden over. Deze basisgids – nu in volledig herziene editie – legt je stap voor stap uit wat hoogsensitiviteit bij kinderen precies inhoudt en hoe je ermee om kunt gaan.

Kinderen die hoogsensitief zijn, beleven de wereld intenser en verbazen ons vaak met onverwachte reacties. Het is soms niet zo gemakkelijk om je in hun wereld in te leven. Dit boek vertrekt vanuit een positieve benadering en legt de nadruk op het ontplooien van de talenten van het kind. De auteurs tonen onder meer hoe je het zelfvertrouwen van een hoogsensitief kind kunt stimuleren, zodat het beter leert omgaan met prikkels van buitenaf.

Koop het boek hier.

Opvoeden tot zelfvertrouwen

20 manieren om de weerbaarheid van je kind te vergroten

Elke ouder wil dat zijn kind gelukkig is, goed in zijn vel zit en met vertrouwen in het leven staat. Maar tussen wensdroom en realiteit gaapt soms een kloof. Wat als blijkt dat je kind een laag zelfbeeld heeft, gepest wordt of voortdurend zit te piekeren?

Dit toegankelijke en praktische boek geeft je de tools in handen om samen met je kind te bouwen aan meer zelfvertrouwen, veerkracht en een gezonde assertiviteit. Stap voor stap leer je dankzij concrete tips en oefeningen je kind opkomen voor zichzelf, met respect voor de grenzen van anderen.

Koop het boek hier.

Kids & The City

12 ultieme stedentrips met je kinderen

Ook met jonge kinderen kun je een geweldige citytrip maken! Kids & The City wijst je de weg naar alle kindvriendelijke plekken die niet in reguliere gidsen staan. Én naar de bekende hotspots maar dan met een twist, zodat ze ook leuk zijn om te bezoeken met kinderen. Wist je bijvoorbeeld dat New York honderden speeltuinen heeft en dat iedereen zijn baby meeneemt uit eten?

Met kinderen krijgt het bezoeken van een stad een heel andere dimensie. De highlights van Rome of Berlijn ken je misschien wel, maar waar zijn de leuke cafés waar je rustig met het hele gezin kunt neerstrijken, welke tram neem je ’s zomers naar het mooiste kiezelstrandje aan de rand van de stad en waar vind je de meest sprookjesachtige verlichte schaatsbaan in de winter?

Eva Munnik neemt je mee naar 12 steden en geeft je veel ideeën voor een stedentrip met kleine kinderen. De gids staat vol met de beste insidertips van locals, inspirerende foto’s en illustraties.

Koop het boek hier.