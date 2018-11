Er is niets spannender om naar uit te kijken dan de geboorte van je baby. En als de baby uiteindelijk geboren is, wil je natuurlijk iedereen die je kent daarvan op de hoogte stellen. Hoewel we vandaag de dag voor bijna alles gebruik maken van de nieuwe technologieën zoals email, Facebook, Instagram en meer, mag je voor de geboorte van je kindje zeker geen geboortekaartje vergeten. Je baby is uniek en speciaal, en het geboortekaartje zou hetzelfde moeten zijn. We hebben hier 5 x hippe geboortekaartjes op een rij gezet om inspiratie op te doen.

Minimalistisch

Less is more zegt in sommige gevallen veel meer. Een minimalistische kaart met eventueel een foto van je kleintje en een eenvoudig detail voor een tijdloze look, is hiervoor perfect. Lichte kleuren en een witte ruimte zijn kenmerken van deze verfijnde stijl. Zet er wat basisdetails op, en gebruik elegante lettertypen. Deze stijl kan ideaal zijn als je het kaartje wilt inlijsten en nog jarenlang aan je muur wilt hangen.

Een collage zwart-wit foto’s

Je kunt niet fout gaan met een kunstzinnige serie zwart-wit foto’s van je lieve baby die slaapt, wakker is en probeert te glimlachen, en een paar prachtige close-ups van kleine vingers, tenen, oren en/of een neus. Meerdere foto’s in zwart-wit voegt dat beetje extra element toe dat je geboortekaartje anders dan anders maakt. Perfect voor ouders die geen keuze kunnen maken uit de vele foto’s.

Een eigenzinnige kaart

Houd je geboortekaart teder en hartverwarmend wanneer je voor een eigenzinnige stijl gaat. Gebruik hiervoor vloeiende cursieve lettertypen en zachte pasteltinten om dat gevoel te creëren. Je kunt er ook een leuk gezegde of een speelse woordspeling op zetten om een leuke draai aan de aankondiging te geven.

Wees een beetje speels

Er is geen vaste regel die zegt dat je geboortekaartjes niet een beetje speels en grappig kunnen zijn. Je hoeft geen goede cartoonist te zijn om een beetje persoonlijkheid in je aankondiging toe te voegen – gebruik eenvoudige attributen of aantekeningen om stijl en een vleugje humor toe te voegen.

Betrek broer(s) en zus(sen)

Het betrekken van de broer(s) en zus(sen) van je pasgeboren baby in het babykaartje geeft een warm gevoel. Hiermee benadruk je de speciale nieuwe band. Je kunt er ook iets hilarisch in laten zien – van grappige babygezichten tot onhandige vaardigheden om de baby vast te houden. Voeg een grappig bijschrift toe dat perfect bij je kinderen past.