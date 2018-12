6 cadeau tips voor fanatieke gamers

De kerstdagen komen steeds dichterbij en het is nu toch wel echt tijd om wat cadeautjes onder de boom te leggen. Maar wat voor cadeautje kies je nu voor de fanatieke gamer? Of je nu voor jezelf aan het winkelen gaat, je partner, een vriend of een familielid: met deze handige tips kies jij altijd het juiste item voor de fanatieke gamer in je kennissenkring.

1. Online spelen

Houdt de gamer van een online spelletje? Dan kun je deze persoon gegarandeerd blij maken met een abonnement. Denk bijvoorbeeld aan een Playstation Plus 12 maanden abonnement, waar hij of zij het komende jaar mee vooruit kan. Tovert gegarandeerd een lach op het gezicht!

2. Meer mogelijkheden

Is die fanatieke gamer de Xbox of Playstation even helemaal beu? Verras hem of haar dan met een andere leuke game mogelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan een Wii: waar je samen lekker actief (en interactief) op kunt gamen. Het is net weer wat anders, en toch ook hartstikke leuk.

3. Accessoires

Er zijn maar genoeg games waar de juiste accessoires een enorm grote rol spelen. Zo wordt een race game natuurlijk een stuk interessanter wanneer je, in plaats van een controller, een daadwerkelijk stuur in handen hebt. Jij weet natuurlijk als geen ander waar die fanatieke gamer dol op is, en weet hierdoor ook direct welke accessoires het meest passend kunnen zijn.

4. Out of the box

Wil je de gamer blij maken, maar is heeft hij of zij alles wat het hartje begeert? Denk dan wat out of the box, en ga op zoek naar leuke items die het gamen nog aangenamer maken. Wat super comfortabele kussens bijvoorbeeld, een warme fleece deken, of een handige houten snijplank waar alle hapjes en drankjes op gezet kunnen worden tijdens het gamen.

5. Een speciaal hoekje

Waar je de fanatieke gamer waarschijnlijk nog blijer mee kunt maken is een eigen ‘game terrein’. Of dit nu een hele kamer is, of een hoekje in de woonkamer; zolang het maar een plekje is dat helemaal ingericht is om lekker te kunnen gamen. Alle benodigdheden binnen handbereik, en misschien zelfs een speciale (super luxe) gamestoel om helemaal lekker te kunnen ontspannen.

6. Het nieuwste spel

Weet je gewoon even echt niet wat je moet kopen? Ga dan gewoon op zoek naar de nieuwste varianten op zijn of haar favoriete spellen. Er komen iedere paar maanden wel weer nieuwe games uit, en er zal vast een game tussen zitten die hem of haar hartstikke vrolijk maakt.