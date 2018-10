Het is niet ongebruikelijk dat koppels op enig moment in hun loopbaan samenwerken, vooral als ze in dezelfde bedrijfstak werken, een vergelijkbaar beroep hebben of samen een bedrijf beginnen. Dit kan een goede samenwerking zijn, maar aan de andere kant ook niet. Hier 6 tips om succesvol met je partner te werken.

Geduld is een schone zaak

Er is een leercurve wanneer je voor het eerst gaat werken met je partner. Je gaat niet alleen uitzoeken hoe je moet samenwerken, maar ook hoe je anders moet communiceren. Het kan moeilijk zijn om heen en weer te schakelen tussen hoe je thuis met elkaar praat, en hoe je op de werkvloer met elkaar praat. Oefen geduld met je partner en ontwikkel je werkroutine zo natuurlijk mogelijk.

Zoek een balans

Bespreek de balans tussen werk en privéleven met je partner om te bepalen wat belangrijk is voor ieder van jullie. Je kunt je gemakkelijk verliezen in je carrière, maar zorg ervoor dat je ’s avonds nog steeds tijd vrijmaakt om samen te eten of na een lange dag bij te praten. Sommige stellen kiezen ervoor om helemaal niet over het werk te praten als ze ’s avonds samen zijn, terwijl anderen dit liever wel doen. Zoek een strategie die voor jullie werkt en blijf daarbij.

Bouw elkaar op

Richt je op het complimenteren van persoonlijke sterke punten in plaats van kritiek te leveren, zoals je dat bij collega’s zou doen. Toon geen vriendjespolitiek, maar respecteer ook de speciale band die bestaat tussen jou en je partner.

Verdeel & Heers

Veel stellen zijn verrast – en opgelucht – om te ontdekken dat samenwerken niet altijd betekent dat ze op dezelfde afdeling werken. Vaak hebben paren complementaire, maar toch verschillende sterke punten die hun vaardigheden relevant maken voor een aspect van een project dat niet samenvalt met dat van hun partner. Vergeet niet dat je nog steeds werkt aan een gemeenschappelijk doel en dat je nog steeds allebei een zeer belangrijke rol speelt in het grotere geheel. Vertrouw elkaar als de experts in de respectieve gebieden en ga samen sterker vooruit.

Communiceer regelmatig

Communiceer regelmatig met je partner. Kom meer te weten over hun tevredenheid op de werkplek of over wat je kunt doen om elkaar te helpen. Regelmatige communicatie is de sleutel tot succes op de werkplek en in je relatie.

Stel prioriteren

Als je ooit een beslissing moet nemen tussen werk en je partner, zal je ware aard zeker te zien zijn. Mensen zijn waardevol – en je gekozen partner in het leven is de meest waardevolle van allemaal. Herinner jezelf eraan hoe hard je hebt gewerkt om deze geweldige relatie te bereiken en te behouden. Zodra je je realiseert wat de echte impact is die je relatie op je leven heeft gehad, zal het niet eens een vraag zijn. Je partner wint elke keer.