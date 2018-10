Zwanger zijn zorgt voor heel wat veranderingen in je lichaam en je gemoedstoestand waar je eerder misschien niet aan had gedacht. Sommige veranderingen veroorzaken ongemakken die niet met de gebruikelijke routine kunnen worden opgelost. We hebben hier daarom 6 tips voor zwangere vrouwen om deze tijd wat makkelijker te maken.

1. Google niet alles

We zoeken tegenwoordig alles op op Google, en bij een zwangerschap zal het niet anders zijn. Maar ga niet elk symptoom opzoeken, of constant kijken welke ontwikkelingsfase je baby momenteel ondergaat. Je zal jezelf gek maken, en bovendien is elke zwangerschap uniek. Zoek een betrouwbare bron van informatie, en doe het daarmee. Vergeet niet dat voordat Google bestond er ook beperkte informatie was, en zwangere vrouwen kwamen die tijd ook goed door.

2. Eet gezond voor een gezond gewicht

Sommige vrouwen gebruiken de zwangerschap als een excuus om dingen te eten die ze anders niet zouden eten. Behalve dat het niet goed is, zorgt het ook voor ongezonde gewichtstoename. Gezond eten en de juiste hoeveelheid calorieën helpen jou en je baby om de juiste hoeveelheid gewicht te krijgen. Te veel of te weinig aankomen kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen voor jou en je baby. Ook helpt het je om de aangekomen kilo’s er gemakkelijker af te krijgen na de zwangerschap.

3. Beweeg regelmatig

Regelmatige lichaamsbeweging heeft veel voordelen voor jou, en dus ook voor je baby. Regelmatige lichaamsbeweging helpt je om te gaan met veranderingen in je houding en belastingen op je gewrichten tijdens de zwangerschap. Ook helpt het je om gezond te blijven en je te beschermen tegen zwangerschapscomplicaties, zoals hoge bloeddruk en zwangerschapsdiabetes. Regelmatige lichaamsbeweging vergroot ook je kans op een makkelijke bevalling, en maakt het makkelijker voor jou om weer in vorm te komen nadat je baby is geboren. Bovendien wordt je humeur beter als je je slecht voelt.

4. Ondersteun je benen

Been- en voetproblemen komen net zo vaak voor als de andere zwangerschapsklachten, vooral tijdens het laatste trimester. Denk aan dikkere enkels en tenen, gezwollen, vermoeide benen en misschien zelfs zwangerschapsoedeem of spataderen. Je kunt proberen deze pijnen te voorkomen of te verminderen door oefeningen te doen die de bloedcirculatie stimuleren, maar als je geen zin hebt om te oefenen is het dragen van een zwangerschaps steunpanty een aanrader. Behalve dat ze een goede doorbloeding stimuleren, geven ze je benen een aangenaam gevoel en bieden ze comfortabele steun.

5. Rust goed uit

De zwangerschapshormonen die in je lichaam circuleren zullen er voor zorgen dat je snel moe wordt. Ook zal je vaker ’s nachts moeten opstaan om naar het toilet te gaan, en slapen wordt er niet makkelijker op. Probeer ’s nachts voldoende te slapen en doe als het niet lukt ’s middags een dutje of ga vroeg naar bed. Als het toch niet lukt, zet dan in ieder geval je voeten omhoog en probeer 30 minuten te ontspannen, of doe ontspanningsoefeningen zoals yoga, stretchen of massage.

6. Verander je huishoudelijke taken

Dagelijkse taken zoals het schoonmaken van de badkamer of het schoonmaken van de kattenbak kunnen riskant zijn als je zwanger bent. Blootstelling aan giftige chemicaliën, het tillen van zware dingen en het in contact komen met bacteriën kunnen schadelijk zijn voor jou en je baby. Laat dit dus achterwege tijdens je zwangerschap.