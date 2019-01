7 opkomende trends in de restaurantindustrie

Het nieuwe jaar is nog maar net van start en daarom komt IENS met The Dining Out Trends Report 2019. Hierin staan de 7 wereldwijd opkomende trends in de restaurantindustrie. Onder andere visuele sensatie, de continue groei van technologie en veganisme zijn culinaire trends die ook volop in de Nederlandse restaurants terug te vinden zijn.

1. Visuele sensatie

De afgelopen jaren hebben Instagram en andere apps voor het delen van foto’s een ware revolutie teweeggebracht in de hospitality industrie. Sommige restaurants hebben zelfs speciale gerechten en cocktails gecreëerd om de impact op social media te maximaliseren. Instagram Stories, Facebook Live en YouTube hebben deze trend verder uitgebreid en laten zien wat goed werkt via visuele content op hun platforms. Restaurants (met name in de snelle service-industrie) doen er alles aan om hun klanten te verrassen. De regenboogkleurige Bao Buns van Happy Happy Joy Joy in Amsterdam of de met bladgoud beklede pizza’s van restaurant Fiko in Amsterdam zijn op Instagram niet meer weg te denken. Deze ontwikkeling stimuleert het delen van een culinaire ervaring via social media.

2. Continue groei van technologie

95% van de restauranthouders in de VS geeft aan dat technologie de efficiëntie in hun restaurants aanzienlijk verbetert (bron: Toast). Van bezorging met drones tot betalen met apps, restaurants integreren steeds meer technologische oplossingen. In Nederland zien we met name de opkomst van tablets om bestellingen door te geven. In sommige restaurants wordt tech zelfs onderdeel van de ervaring. Robot.He is bijvoorbeeld een robot in een visrestaurant in Shanghai dat zich bevindt in de supermarkt van Alibaba. De robot verwerkt bijna al het ‘werk’ van het personeel. Het softwaresysteem begeleidt hen via door de klant aangeleverde QR-codes om zitplaatsen, bestellingen en betalingen te achterhalen via de app. Deze technologische ontwikkelingen reiken van drone-obers tot hyperrealistische augmented reality-menu’s. In deze context probeert het restaurant de juiste balans te vinden tussen efficiëntie gebracht door innovatie en menselijk contact.

3. Dineren op basis van DNA

Consumenten vinden het steeds belangrijker om meer te weten te komen over waar en wat ze eten. Dit leidt tot de lancering van apps die restaurantgasten helpen onbekende ingrediënten te identificeren. BARCLAYCARD maakte een prototype van een app die gasten de mogelijkheid geeft vertrouwd te raken met de ingrediënten die op een bepaald menu staan ​​vermeld. Vita Mojo, een in Londen gevestigde restaurantketen, creëert maaltijden die zijn afgestemd op de persoonlijke genetische code van de gast via een samenwerking met het DNA-testbedrijf DNAft uit Canada.

4. Transparantie en milieuvriendelijkheid

Consumenten eisen in toenemende mate transparantie rondom sourcing, de oorsprong van voedingsmiddelen, groeimethoden en verwerkingsmethoden. Als reactie daarop moeten bedrijven een veelzijdige aanpak invoeren die zowel de dienstverlening aan hun klanten als hun interne beleid beïnvloedt. Er komt daardoor meer transparantie over prijzen, vergoedingen en bedrijfsprestaties, meer nadruk op eerlijke handel en diversiteit en meer aandacht en communicatie over de milieu-impact ervan. Grote ketens rollen steeds vaker mainstream eco-initiatieven uit. Kleine bedrijven vinden milieuvriendelijke oplossingen om voedselverspilling te bestrijden zoals restaurants die menu’s creëren met restjes van supermarkten. Een voorbeeld hiervan is restaurant InStock in Amsterdam of de BlueSpoon bar in het Andaz hotel in Amsterdam die de bruikbare restanten uit het restaurant tot cocktails verwerken in de hotelbar. Veel restaurants verbannen al plastic rietjes om plastic afval en vervuiling te reduceren.

5. Veganisme

Dineren op plantaardige basis beïnvloedt in toenemende mate het hele beleid van restaurants, in de richting van een strategie om geen afval te produceren en duurzaamheid te stimuleren. Door de groei van het veganisme introduceert de hele restaurantindustrie steeds meer veganistische menu’s en wijnarrangementen (in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is niet alle wijn plantaardig geproduceerd). Deze trend leidt ook tot nieuwe concepten die veganisme combineren met een andere keuken, zoals in het veganistische Koreaanse restaurant saVeg in Calgary, Canada, gelanceerd door de Canadese YouTube-ster Cheap Lazy Vegan.

6. Eten als ervaring

In het algemeen geven consumenten – met name millennials – er de voorkeur aan om geld uit te geven aan een ervaring in plaats van zomaar een aankoop te doen. Deze ontwikkeling zal toenemen in 2019 en restaurants zullen hierop geen uitzondering zijn. Bij het uitzoeken van een restaurant willen mensen geïnspireerd en verrast worden door zowel een goede maaltijd als een boeiende gastronomische ervaring. Dit leidt tot verschillende nieuwe concepten, van een multi-sensorische eetbeleving tot aan permanente pop-up restaurants. Hierdoor ontstaan nieuwe concepten, zoals cartoon-themarestaurants als het First Official totoro-thema restaurant in Bangkok waar je als een superhero kunt dineren of Dinner in Motion, een 360 graden restaurant in Eindhoven, waar je op een culinaire reis gaat door middel van een zintuigelijke belevenis.

7. Superfood restaurants

Superfoods maken al deel uit van het dieet van mensen, zelfs in restaurants. In de eerste golf van dit fenomeen introduceerden restaurants de übergezonde ingrediënten in hun recepten. In 2019 gaat dit nog verder een stap verder met de introductie van functionele ingrediënten in gerechten die natuurlijke verbeteringen voor lichaam en geest promoten. Zoals collageen voor schoonheid, cannabis voor ontspanning en karkade voor stressvermindering en bloeddrukverlaging. Nieuwe concepten die deze trend volgen zijn holistische restaurants en chique gezonde restaurants.

Beeld: Happy Happy Joy Joy