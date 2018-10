Hoewel veel single vrouwen het echt leuk vinden om het single leven te leiden, zijn anderen klaar om Mr. Right te vinden en een nieuw hoofdstuk in het verhaal van hun leven te beginnen. Voor alle single vrouwen die verder willen, hier zijn 7 strategieën om Mr. Right te ontmoeten.

1. Wacht niet tot hij naar je komt

Hoewel het leuk zou zijn, is het hoogst onwaarschijnlijk dat een prachtige, goede man aan je deur zal kloppen en zichzelf aan jou voorstelt. Als je die man wilt vinden, moet je naar buiten gaan om hem te zoeken! Verwacht niet te veel direct, maar stel jezelf in staat om mannen te ontmoeten en hen te leren kennen.

2. Verwacht een paar keer tekort te schieten

Wanneer je mannen ontmoet en ze leert kennen, is de kans groot dat je er een paar ontmoet die niet goed voor je zijn. Dit kan vaak tot teleurstelling leiden. Alle single vrouwen moeten begrijpen dat dit geen mislukking is – het is een stap dichter bij Mr. Right. Verwacht niet dat je je soulmate op de eerste avond zult vinden – het zal hoogstwaarschijnlijk enige tijd duren. Verwacht een paar keer tekort te schieten en wees niet te teleurgesteld als je dat doet.

3. Besteed wat tijd aan het nadenken over wat je wilt

Als je naar Mr. Right zoekt, is het belangrijk om te weten wat je zoekt. Hoewel je waarschijnlijk al enige tijd hebt nagedacht over de fysieke eigenschappen van hem, wat zou hij dan leuk vinden? Wat zou zijn favoriete soort muziek zijn? Is hij een grappige man? Als je nadenkt over de dingen die hij leuk vindt of waardeert, kun je bepalen waar je hem kunt vinden. Misschien is jouw Mr. Right een fan van jazz – dan zou het bezoeken van enkele jazzclubs je naar hem toe leiden. Door te weten wat je zoekt, bepaal je hoe je hem kunt vinden.

4. Werk aan je zelfvertrouwen

Als je een single vrouw bent met weinig zelfvertrouwen, zul je het moeilijk hebben om iemand te ontmoeten – laat staan ​​Mr. Right. Mannen vinden vrouwen met zelfvertrouwen buitengewoon aantrekkelijk. Zelfs als je er niet uitziet als een supermodel, wees dan zelfverzekerd met wie je bent en voel je comfortabel in je vel. Als je jezelf accepteert en liefhebt voor wie je bent, zal ook hij dat doen wanneer je hem vindt!

5. Accentueer wat prachtig is aan jou

De meeste single vrouwen zijn niet 100% gelukkig met hun lichaam; ze willen misschien een kleinere kont, vollere lippen of langer haar. De waarheid is dat niemand perfect is en de meeste mannen willen niet dat hun vrouwen eruit zien als beroemdheden of supermodellen. Elke vrouw is mooi en je zou moeten accentueren wat mooi en prachtig aan jou is. Mannen genieten ervan als hun vrouwen er geweldig uitzien, maar niet overdreven. Breng je sterke punten naar voren en blijf zelfverzekerd!

6. Wees niet bang om hem te benaderen

Als je een tijdje naar een knappe man in de kamer hebt gekeken maar hij komt niet naar je toe, wees niet bang om hem te benaderen. Lees de tekens eerst, natuurlijk – hij kijkt naar je en lacht, er is geen vrouw bij hem, etc. Als de kust vrij is, loop naar hem toe en zeg je hallo. Vraag hem om te dansen of vraag of je kunt gaan zitten. Stel jezelf voor, maak een praatje en vertel hem dat het leuk was om hem te ontmoeten en ga terug naar je plaats. De volgende zet zal aan hem zijn.

7. Bovenal – Wees wie je bent

Je staart over de tafel naar een man met de mooiste en meest doordringende ogen die je ooit hebt gezien. Het zijn tijden als deze waarin het gemakkelijk kan zijn om een ​​compromis te sluiten wie je bent in een poging om de dingen vooruit te helpen. Hoewel het moeilijk kan zijn om te doen, zou je altijd moeten zijn wie je bent. Trek geen compromissen met je overtuigingen, je doelen of jezelf in een poging om Mr. Right te vinden. Als het werkelijk Mr. Right is, is alles wat je moet zijn wie je bent.