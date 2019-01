Dit zijn de 8 belangrijkste modekleuren van 2019

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Dat betekent dat er ook weer nieuwe trends op het gebied van mode om de hoek komen kijken! In dit artikel vertellen we welke kleuren je het meest terug gaat zien in 2019. Welke trendkleur is jouw favoriet?

1. Neon

Deze nieuwe trend is niet gemaakt voor saaie muurbloempjes. Met een neon kleur kan niemand meer om je heen! Je valt net zo hard op als een verkeersregelaar, dus zorg ervoor dat het geheel wel stijlvol blijft. Draag een neon roze trui met een zwarte basic jeans of kies voor een fel geel tasje als accessoire.

2. Oat

Neutrale en natuurlijke tinten gaan nooit echt uit de mode. Het komt elke seizoen weer terug met een andere naam. Dit jaar is dat oat, oftewel haver. Deze kleur is een combinatie van bruin- en grijstinten. Combineer het met diepe kleuren als zwart of kastanjebruin om je outfit meer tot leven te brengen. Kledingstukken in deze trendkleur vind je onder andere bij het merk 10 Days via de website van Anna van Toor.

3. Zacht geel

Waar we vorig jaar nog enthousiast werden van fris citroengeel, gaan we in het nieuwe jaar voor de boterzachte versie. Geel in een hele lichte tint. Jammer genoeg is deze nieuwe modekleur lang niet voor iedereen geschikt. Het past namelijk maar bij weinig huidskleuren. Kies bij twijfel dus niet voor een complete outfit in deze kleur, maar ga voor een subtiel detail.

4. Pastel blauw

Pasteltinten zijn in het voorjaar ook nooit weg te denken. In 2019 draait het om de zachte blauwe tinten. Deze poeder kleur is elegant, vrouwelijk en subtiel. Koop voor dit nieuwe modeseizoen een los vallende blouse of een zwierige jurk in deze trendkleur. Past dit echt niet bij je? Wees gerust: de diepe blauwtinten en jeans kleuren blijven het komende seizoen ook populair.

5. Olijfgroen

Geef jouw outfit een stoere touch met olijfgroene items. Kies voor de diepe, donkere tint voor een stijlvol resultaat. De kleur is niet alleen mooi voor jasjes en broeken, maar ook voor satijnen jurken en mannelijke overhemden. Je kunt er dus alle kanten mee op.

6. Saliegroen

Saliegroen is een hele vernieuwende tint in het kleurenpalet van 2019. Het is een doffe en zachte kleur wat bijvoorbeeld geweldig is voor een power suit. Je kunt het prachtig combineren met oat, olijfgroen of zwart.

7. Kastanje rood

Qua rood tinten gaan we het komende seizoen voor een oranje/bruine ondertoon. Denk aan kastanje rood en roest rood. Met deze donkere terracotta tint waan je je meteen op een zonnige Italiaanse bestemming.

8. Pure chocoladebruin

Na karamelbruin en mokkabruin kiezen we vanaf nu massaal voor een tintje donkerder: pure chocoladebruin. Zowel met een warme als met een koele ondertoon.