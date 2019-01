8 bezienswaardigheden in Marrakech

Marrakech behoort al jarenlang tot de best bezochte steden van Noord-Afrika. Ook niet gek want de prachtige historische kern staat niet voor niets op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Marrakech heeft prachtige bezienswaardigheden, die je in ruim drie uur vliegen al kunt bewonderen. Wij lichten acht van deze bezienswaardigheden uit.

1. Palais El Badi

Ooit was Palais El Badi het grootste paleis van de Maghreb. Gebouwd aan het einde van de zestiende eeuw door de Saadse sultan Ahmed al-Mansur Dhahbi om de overwinning op het Portugese leger te vieren. Tegenwoordig zijn er slechts ruines over, maar deze geven alsnog een indrukwekkende voorstelling van de enorme afmetingen. Een echte must see.

2. Place Jeema El Fna

Dit plein wordt ook wel ‘the place to be’ genoemd als het gaat om een bezoek aan de stad Marrakech. Het is Afrika’s beroemdste plein en het knooppunt van de medina in Marrakech. ’s Ochtends wordt er een markt gehouden waar allerlei authentieke Marokkaanse producten worden verkocht. En later op de dag ontdek je vooral de magie van dit plein met theater, muzikanten, dansers en nog veel meer.

3. Jardin Majorelle

Net buiten het echte centrum van Marrakech ligt Jardin Majorelle. De kleurijkste plek van deze stad. Deze plek wordt gezien als een van de betere bezienswaardigheden door de betoverende tuin en korenbloemblauwe gebouwen. Je waant je in een waar paradijs door de prachtige bloemen, fonteinen, cactussen en kleurrijke planten. Deze bijzondere plek mag zeker bovenaan je to-do lijst komen.

4. De Mellah

Wat vroeger een bruisende Joodse wijk was, is nu een van de armste wijken van Marrakech. Nog slechts 160 joden bezoeken de synagoge. Toch is deze synagoge en de joodse begraafplaats een van de bezienswaardigheden van deze stad. Zorg er echter wel voor dat je een gids bij je hebt en blijf er ’s nachts uit de buurt.

5. De Kasbah

De Kasbah is een afgesloten wijk met eigen stadsmuren waar vroeger het personeel van het Koninklijke Paleis woonde. In deze recent gerenoveerde wijk vind je parels van bezienswaardigheden zoals de Saädische graftomben en de Bab Agnaou. Op zoek naar lekkere patisserie? Ook dit kun je hier vinden.

6. Soeks in de medina

Vanuit het Jeema el Fna plein zijn de soeks van de oude binnenstad te vinden. Deze soeks hebben een oppervlakte van 200.000 vierkante meter en zijn de grootste van het land. Het is een soort labyrint van smalle en soms overdekte steegjes waar je honderden kraampjes kunt vinden. Ontdek daar de meest uiteenlopende producten zoals slippers, kruiden, kleding, vloerkleden, sieraden en nog veel meer. Natuurlijk is het hier mogelijk om af te dingen, dat moet ook wel want anders betaal je echt te veel. Blijf echter wel altijd respectvol.

7. Palais de la Bahia

Palais de la Bahia dient regelmatig als filmdecor. En dat is niet voor niets. Dit weelderige palijs werd aan het einde van de 19e eeuw gebouwd. Het paleis bestaat uit meerdere gebouwen, talrijke gangetjes en poorten en prachtige tuinen en binnenplaatsen. De wanden zijn versierd met houtsnijwerk en mozaïek. Dit paleis ligt op loopafstand van het plein Jeema El Fna en is dus zeker een bezoek waard.

8. Ville Nouvelle

Ben je op zoek naar een iets rustiger deel van Marrakech dan is de nieuwe stad een aanrader. Deze Ville Nouvelle kenmerkt zich door de brede straten en statige gebouwen. Hier hoef je niet bang te zijn dat je verdwaald, maar kun je toch genieten van schaduwrijke tuinen, unieke restaurants en grote winkelcentra.

Naast deze acht bezienswaardigheden is er in Marrakech nog veel meer te zien. Een top bestemming dus voor een stedentrip. Ben jij al eens in Marrakech geweest?