Aanwijzingen die suggereren dat mensen liegen, kunnen bedrieglijk zijn

De verbale en fysieke tekenen van liegen zijn moeilijker te ontdekken dan mensen denken, suggereert een onderzoek. Tests wijzen uit dat mensen vaardig zijn in het identificeren van vaak getoonde signalen – zoals aarzelingen en handgebaren – maar deze signalen worden vaker geproduceerd wanneer iemand de waarheid spreekt. Leugenaars zijn ook bekwaam in het onderdrukken van deze signalen om detectie te voorkomen, vonden onderzoekers.

Psychologen gebruikten een interactief spel om te beoordelen welke soorten spraak en gebaren de sprekers produceren tijdens het liegen, en welke aanwijzingen de luisteraars interpreteren als bewijs dat een bewering onwaar is.

De onderzoekers creëerde een geautomatiseerd spel voor twee spelers waarin 24 paren spelers op schatten jaagden. Spelers waren vrij om te liegen naar believen. Onderzoekers codeerden meer dan 1100 uitingen van sprekers tegen 19 mogelijke aanwijzingen om te liegen – zoals pauzes in spraak, veranderingen in het spraakritme, verschuivingen in de blik en wenkbrauw bewegingen. De signalen werden geanalyseerd om te zien welke luisteraars geïdentificeerd waren, en welke signalen waarschijnlijker waren bij het vertellen van een onwaarheid.

Het team vond dat luisteraars efficiënt waren bij het identificeren van deze gemeenschappelijke symptomen. Luisteraars beoordelen of iets waar is binnen een paar honderd milliseconden nadat ze een teken tegenkomen. Ze vonden echter dat de algemene signalen die verband hielden met liegen eerder zouden worden gebruikt als de spreker de waarheid spreekt.