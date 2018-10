Afslanken waar en wanneer jij maar wilt!

Vetarme of lage koolhydraten? Weight Watchers of Atkins? Misschien heb je al deze diëten al geprobeerd en heb je een kijkje genomen in de Wikipedia met Afslankproducten. Waarschijnlijk werkten ze ook allemaal, totdat je plotseling heb gemerkt dat je geen gewicht meer verliest. Veel diëten werken in termen van gewichtsverlies. Wat moeilijker is voor diëten is om het gewicht te behouden nadat je het hebt verloren. Elke keer dat je je dieet verandert en de calorie-inname vermindert, ga je afvallen. Hoe snel dat gebeurt, hangt af van de hoeveelheid caloriebeperking die er is.

Wanneer je met een dieet begint, verandert je lichaam de manier waarop het voedingsstoffen metaboliseert, zich aanpast aan de verlaagde koolhydraatinname of lagere vetinname. Als je bijvoorbeeld een koolhydraatarm dieet volgt, vindt het lichaam zijn energie door eiwit of vet te metaboliseren.

Na een paar maanden van hetzelfde zeer strenge dieet veranderen de schildklierhormoonspiegels, waardoor energie wordt bespaard. Dit vertraagt ​​de snelheid van het gewichtsverlies, wat de stilstand verklaart waar alle lijners mee worstelen. Dit kan ook een teken zijn dat je vastberadenheid aan het afnemen is en dat je je dieet niet zo serieus neemt. Hoe dan ook, het is belangrijk om hierdoor heen te gaan.

Het maakt niet uit welk dieet je volgt, wanneer je gewicht verliest, wordt een deel ervan verbrand als energie. Als er niet genoeg energie binnenkomt, trekt het lichaam het uit de weefsels waarin het is opgeslagen. Verwacht geen drastische gewichtsverandering in een korte tijd. Het heeft je waarschijnlijk jaren gekost om aan te komen; gewichtsverlies gaat het best langzaam en stabiel. Heb je helemaal geen zin om een dieet te volgen en wil je toch afvallen? Dan zijn stackers afslankpillen een aanrader. Dit zijn veilige vetverbranders waarbij je je dieet niet hoeft aan te passen.

Als je eenmaal bent afvallen, is het handhaven van dat gewichtsverlies de sleutel. Hier zijn enkele tips om aan de slag te gaan:

* Eet anders, elimineer onzinnig eten, eten zonder doel, snacken en zelfs alcohol.

* Vermijd eten als reactie op emoties, zoals eenzaam, verdrietig, verveeld of gestrest zijn.

* Begin met te bewegen. Zoek naar activiteiten die je leuk vindt, zodat je ze waarschijnlijk zal blijven doen.

* Concentreer je op wat je eet. Verwijder afleidingen zoals tv en probeer niet te eten als je onderweg bent.

* Sla maaltijden niet over. Op de lange termijn zul je hongerig worden en daardoor te veel eten.

* Laat je vrienden en familie je steunen, laat andere mensen je niet onder druk zetten om te eten als je geen honger hebt.