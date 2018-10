Aftellen tot Kerst met de wijn adventskalender

Dit jaar wordt het feestelijk aftellen naar kerst met Aldi’s wijn adventskalender. Er schuilen 24 miniflesjes wijn in deze enorme kalender waardoor je gezellig kunt aftellen tot Kerst. Laat je elke dag verrassen door een flesje van ca. 200ml. In de kalender zit voor ieder wat wils: rode wijn, witte wijn, port en wijn met een bubbeltje.

Vorig jaar werd deze speciale wijnkalender al in Engeland op de markt gebracht en was deze een grote hit. In Nederland werd ook heel enthousiast gereageerd, vandaar dit jaar te koop bij alle Aldi-winkels in Nederland vanaf maandag 29 oktober. De box met flesjes kost 49,99 en is exclusief bij Aldi te koop. Wees er snel bij want op = op.