Agressief gedrag brengt emotionele pijn bij de sadist

Mensen met sadistische persoonlijkheidskenmerken neigen agressief te zijn, maar genieten alleen van hun agressieve daden als het hun slachtoffers schaadt. Volgens een reeks studies van meer dan 2000 mensen laten deze acties uiteindelijk sadisten zich slechter voelen dan ze voelden voor hun agressieve daad.

“Sadistische neigingen bestaan ​​niet alleen in seriemoordenaars, maar in gewone mensen en zijn sterk verbonden met meer agressief gedrag”, zegt de hoofdauteur van het onderzoek.

In de echte wereld kunnen sadisten iemand zijn die anderen pesten om zich beter te voelen, of een groep sportfans die op zoek zijn naar rivaliserende fans om voor de “opwinding” ervan te vechten.

In een laboratoriumomgeving bepaalden de wetenschappers de agressieve en sadistische neigingen van mensen door de waarschijnlijkheid van de deelnemer te meten om wraak te nemen of een onschuldige persoon te schaden. In sommige gevallen kan het zijn dat iemand een hete saus als straf heeft gegeten of een tegenstander met luide geluiden heeft bestookt en heeft gelezen over zijn lijden.

Bij elk scenario ontdekten de onderzoekers dat mensen met een geschiedenis van agressie en sadistisch gedrag, zoals gemeten door persoonlijkheidstests en vragenlijsten, meer plezier vertoonden in het veroorzaken van schade aan anderen, zoals verwacht, maar ze zagen ook dat hun algehele stemming na het evenement naar beneden ging. De auteurs waren verrast om de negatieve impact op de stemming te zien.

Het kan te wijten zijn aan de manier waarop agressie de hersenen beïnvloedt, waardoor mensen iets als aangenaam ervaren, terwijl het feitelijk het tegenovergestelde effect creëert, suggereert de onderzoeker.

Hoe agressie en sadistisch gedrag samenhangen met de cyclus van geweld

Als ze de link tussen plezier en het toebrengen van pijn verbreken, door te veranderen hoe de sadist de schade die ze toebrengen, ervaart, of door de sadist te helpen begrijpen hoe het hen zal schaden, vermoedt de onderzoeker dat we de agressiecyclus kunnen verhinderen.

De complexe relaties tussen de positieve gevoelens vóór of tijdens agressie bij sadisten, in combinatie met de negatieve stemming na een sadistisch gedrag, suggereren dat er verschillende manieren zijn om geweld te begrijpen en hopelijk aan te pakken.

“Agressie wordt vaak gezien als een product van negatieve gevoelens zoals woede, frustratie en pijn – maar dit is niet het hele verhaal,” zegt de onderzoeker. Hun onderzoek naar het verband tussen agressie en sadisme suggereert dat positieve gevoelens ook een belangrijke oorzaak van menselijk geweld zijn.