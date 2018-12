Alcohol en de feestdagen

Velen van ons kijken uit naar vieringen tijdens de feestdagen, een tijd waarin sommige mensen meer geneigd zijn om over hun grenzen heen te drinken dan in andere tijden van het jaar. Sommige zullen nadelige gevolgen ondervinden die variëren van ruzie maken tot vallen tot verkeersongevallen. Helaas brengen we onszelf en anderen vaak in gevaar omdat we niet begrijpen hoe alcohol ons beïnvloedt tijdens een avond vol feestelijk drinken.

Ondanks de potentiële gevaren blijven mythen over drinken bestaan, die voor sommigen fataal kunnen zijn. Wetenschappelijke onderzoeken bieden belangrijke informatie die deze wijdverspreide, maar onjuiste overtuigingen uitdaagt over hoe snel alcohol het lichaam beïnvloedt en hoe lang de effecten van drinken duren.

De effecten van alcohol beginnen snel

Feestvierders mogen niet erkennen dat kritische beslissingsvaardigheden en rijgerelateerde vaardigheden al zijn verminderd lang voordat iemand lichamelijke tekenen van vergiftiging vertoont. In eerste instantie werkt alcohol als een stimulerend middel, dus mensen die drinken, kunnen zich vrolijk en opgewonden voelen. Maar laat je niet misleiden. Alcohol vermindert snel remmingen en beoordelingsvermogen en kan leiden tot roekeloze beslissingen.

Naarmate we meer alcohol drinken, lijdt de reactietijd en wordt het gedrag slecht gecontroleerd en soms zelfs agressief, wat leidt tot ruzie en andere vormen van geweld. Doorgaan met drinken veroorzaakt de onduidelijke spraak en verlies van balans die we meestal associëren met dronken zijn. Op deze niveaus en hoger kan alcohol ook black-outs veroorzaken, wat betekent dat iemand zich niet herinnert wat er gebeurde terwijl hij of zij dronken was. Op hogere niveaus werkt alcohol als een depressivum, waardoor de drinker slaperig wordt en in sommige gevallen flauwvalt. Op nog hogere niveaus worden drinkers geconfronteerd met het gevaar van een overdosis levensbedreigende alcohol vanwege de onderdrukking van vitale levensfuncties.

Zelfs wanneer je stopt met drinken – verminderen de alcoholeffecten niet

Tijdens een avondje drinken, is het ook gemakkelijk om verkeerd in te schatten hoe lang alcoholeffecten duren. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat ze nuchter beginnen te worden – en veilig kunnen rijden – als ze niet meer drinken en een kop koffie drinken. De waarheid is dat alcohol nog steeds de hersenen en het lichaam beïnvloedt lang nadat de laatste drank is gedronken. Zelfs nadat iemand stopt met drinken, blijft alcohol in de maag en de darm de bloedbaan binnenstromen, wat resulteert in een slecht beoordelingsvermogen en coördinatie gedurende uren.

Voordat je gaat feesten – Plan vooruit

Natuurlijk zijn we niet van plan om iemand schade toe te brengen als we feesten. Toch blijven geweld en verkeersdoden in verband met alcoholmisbruik voortduren, en mythen over drinken leven voort, ook al hebben wetenschappelijke studies gedocumenteerd hoe alcohol de hersenen en het lichaam beïnvloedt.

Omdat mensen verschillen, zullen de specifieke effecten van alcohol op een persoon variëren. Maar bepaalde feiten zijn duidelijk: je kunt geen goede beslissingen nemen als je dronken bent en er is geen manier om sneller te ontnuchteren. Dus, onderschat deze feestdagen de effecten van alcohol niet.

Hier zijn enkele tips om in gedachten te houden als je een feestje geeft:

Biedt een verscheidenheid aan niet-alcoholische dranken: water, sappen, sprankelende frisdranken. Niet-alcoholische dranken helpen de dehydraterende effecten van alcohol tegen te gaan. Ook kunnen de andere vloeistoffen de snelheid van alcoholabsorptie in het lichaam vertragen en de piek-alcoholconcentratie in het bloed verlagen.

Zorg voor een verscheidenheid aan gezond eten en snacks. Eten kan de absorptie van alcohol vertragen en het piekniveau van alcohol in het lichaam met ongeveer een derde verminderen. Het kan ook de volgende dag maagirritatie en gastro-intestinale klachten minimaliseren.

Help je gasten veilig thuis te komen, gebruik hiervoor aangewezen chauffeurs en taxi’s. Iedereen die achter het stuur van een auto zit, mag geen alcohol hebben gedronken.

Nuchter worden – Mythen en Feiten

Mythe: Drink koffie. Cafeïne zal je ontnuchteren.

Feit: Cafeïne kan helpen met slaperigheid, maar niet met de effecten van alcohol op de besluitvorming of coördinatie. Het lichaam heeft tijd nodig om alcohol te metaboliseren (afbreken) en vervolgens weer normaal te maken. Ook als cafeïne verslijt, moet je lichaam omgaan met slaperigheid na de cafeïne. Er zijn geen snelle genezingen – alleen de tijd zal helpen.

Mythe: Je kunt autorijden zolang je niet onduidelijk spreekt of onvoorspelbaar gedraagt.

Feit: de coördinatie die nodig is om te rijden, is aangetast lang voordat je tekenen van intoxicatie vertoont en je reactietijd wordt vertraagd. Bovendien verhoogt het sedatieve effect van alcohol het risico dat je in slaap valt of de aandacht achter het stuur verliest.

Mythe: het warme gevoel dat je krijgt door alcohol te drinken, isoleert je tegen de kou van de winter. Als je drinkt, is het niet nodig om een jas te dragen als het buiten koud is.

Feit: Alcohol verwijdt de kleine bloedvaten direct onder de huid, zodat ze snel vullen met warm bloed. Hierdoor voel je je warm of heet en kan je huid doorspoelen en transpireren. Maar je lichaamstemperatuur daalt eigenlijk, want terwijl alcohol warmte van de kern van je lichaam naar het huidoppervlak trekt, is het ook deprimerend in het gebied van je hersenen dat de temperatuurregulatie regelt. In koude omgevingen kan dit leiden tot hypothermie. Draag dus een jas als het buiten koud is, vooral als je alcohol drinkt.

Een veilig feestdagen seizoen!