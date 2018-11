Alles wat je moet weten over de nieuwe iPhones

Dit jaar kwam Apple niet met één, maar met wel drie nieuwe toestellen. Naast de nieuwe Apple iPhone XR kwamen ook de Apple iPhone Xs en de Apple iPhone Xs Max op de markt. Wat deze nieuwe toestellen je allemaal voor moois en goeds brengen, lees je hier.

Groter scherm

Misschien wel het grootste scherm dat ooit door Apple op de markt gebracht is vind je op de iPhone Xx en iPhone Xs Max. De beschaafde, kleine schermpjes zijn verleden tijd en Apple is dit keer tot het maximale gegaan wanneer het gaat om schermgrootte. Het scherm van de Apple iPhone Xs Max is wel 6,5-inch groot: en dat is nog groter dan het scherm van de Samsung Galaxy Note 9. Maar naast het grotere scherm is ook de kwaliteit van het beeldscherm vooruit gegaan. De iPhone XR heeft een zogenaamde Liquid Retina display, wat volgens Apple de meest geavanceerde LCD display ooit is.

Vernieuwde, verbeterde camera’s

De nieuwste iPhones hebben een super handige camera-app waarmee je ontzettend scherpe en gedetailleerde foto’s kunt maken. Daarnaast zijn de nieuwe toestellen ook een stuk beter met Augmented Reality. De iPhone Xs en iPhone Xs Max hebben bijvoorbeeld een dubbele 12 megapixel camera, terwijl de iPhone XR een enkele camera heeft. Deze dubbele camera op de iPhone Xs en Xs Max zorgen ervoor dat je makkelijk en ver in kunt zoomen zonder dat de kwaliteit van de foto erop achteruit gaat. En naast deze toffe functies hebben de toestellen nog meer leuks: je kunt tegenwoordig, net als je bijvoorbeeld met een Sony toestel kan, ook het scherptediepte effect in je foto’s aanpassen nadat je de foto hebt gemaakt. En dat maakt deze toestellen toch net weer wat extra speciaal.

Randloos scherm

Net als de nieuwste Samsung toestellen kun je nu ook de nieuwste generatie iPhones aanschaffen met randloos scherm. Waar de iPhone X de eerste randloze telefoon was van Apple, is dit bij de iPhone XR, Xs en Xs Max naar een nog hoger niveau getild. De telefoons zijn daarnaast ook nog eens ontworpen met glas en aluminium, en dat geeft ze een ontzettend strakke, moderne en vooral luxe uitstraling.

Lekker kleurrijk

Een leuk weetje voor de fans van vrolijke kleuren: deze nieuwe iPhones zijn verkrijgbaar in alle kleuren van de regenboog. Oké, bijna alle kleuren dan. de iPhone Xs en Xs Max is verkrijgbaar in Gold, Silver en Space Gray. De iPhone XR is verkrijgbaar in de vrolijke kleuren Yellow, White, Coral, Black, Blue en Red en verkrijgbaar bij bekende webshops zoals Mobiel.nl.