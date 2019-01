Alles over Rosacea

Rosacea is een aandoening die vaak verkeerd wordt gediagnosticeerd en de oorzaken van deze aandoening zijn slecht begrepen. Het manifesteert zich op het gezicht, met name de wangen, de kin, de neus en het midden van het voorhoofd. Hoewel het geen levensbedreigende aandoening is, kan het enorme sociale en psychologische problemen veroorzaken. Hoewel het als ongeneeslijk wordt beschouwd, kan het gebruik van geschikte behandelingen een persoon controle geven over deze slopende aandoening.

Rosacea-symptomen bestaan ​​uit telangiectasia, erytheem-papels en puisten en in sommige situaties kan het de ogen betreffen (oculaire rosacea). De toestand ontwikkelt zich geleidelijk. Milde episodes van blozen of blosjes in het gezicht kunnen leiden tot een permanent rood gezicht. Personen met een lichte huid, zijn meer vatbaar voor Rosacea. Maar ook mensen met een donkere huid kunnen last hebben van Rosacea. Rosacea komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, en vrouwen ontwikkelen het vaak eerder in het leven. De aandoening is echter over het algemeen ernstiger bij mannen, waarbij veranderingen in de textuur van de huid, huidverdikking en een met bulbus vergrote neus kunnen optreden (Rhinophyma).

Verschillende soorten rosacea

De 4 belangrijkste soorten rosacea:

Subtype 1: Erythematotelangiectatic Rosacea

Dit wordt voornamelijk gekenmerkt door erytheem in het gezicht (blozen en roodheid van de huid). De persoon ervaart meestal een branderig gevoel en heeft vaak schilfers en veranderingen in de textuur van de huid.

Subtype 2: Papulopustular Rosacea

Begeleid door de roodheid, kan de huid papels of puisten produceren of beide meestal in het midden van het gezicht. Ze kunnen echter ook rond de neus en mond voorkomen. Het is misschien moeilijk om dit subtype te identificeren, omdat de papels of puisten door het erytheem kunnen worden verborgen.

Subtype 3: Phymatous Rosacea

In dit subtype is sprake van huidverdikking en huidonregelmatigheden. Een van de meest voorkomende kenmerken is rhinophyma, dat vaak ten onrechte wordt aangeduid als “whiskyneus”. Ironisch genoeg zijn mensen die Rhinophyma hebben vaak niet-drinkers.

Subtype 4: Oculaire rosacea

De persoon met Ocular Rosacea krijgt symptomen veroorzaakt door telangiëctasieën van het bindvlies en rond de oogleden en randen van het oog. De aandoening kan optreden zelfs voordat er symptomen op de huid zijn.

Wat veroorzaakt het:

De oorzaken van rosacea zijn niet duidelijk begrepen; er zijn verschillende mogelijkheden, maar ze zijn allemaal onbewezen. Er blijken genetische en omgevingsfactoren betrokken te zijn bij Rosacea. Vaak is er een geschiedenis van familieleden met deze aandoening. Enkele van de voorgestelde mogelijkheden zijn vasculaire onregelmatigheden, gezichtsmijten en bacteriën, het gebruik van steroïden en andere omgevingsfactoren. Hormonale onevenwichtigheden in perimenopausale vrouwen kunnen een oorzakelijke factor zijn in vasculaire instabiliteit.

Er zijn verschillende triggers voor rosacea-aanvallen; deze kunnen worden veroorzaakt door bepaalde voedingsmiddelen, omgevingsfactoren zoals overmatige hitte, gewone medicijnen of andere medische aandoeningen.

Behandeling rosacea

Er is helaas is geen blijvende oplossing tegen deze vervelende huidaandoening. Rosacea voor altijd genezen kan niet, maar je kan er wel wat aan doen. Bij milde rosacea zijn er een aantal medicinale crèmes die ontstekingsremmend werken. Voor de roodheid kan behandeling met een IPL-technologie verbetering geven. Omdat de beste behandeling uiteraard afhangt van de ernst van jouw klachten, is het altijd goed om je huisarts of dermatoloog te bezoeken. Je krijgt zo een advies op maat.