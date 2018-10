Alles over uitstelgedrag

Een overvloed aan spullen kan een nadelig effect hebben op de mentale gezondheid van een persoon en hun thuisgevoel verstoren, zegt onderzoek. De onderzoekers hebben het verband tussen uitstelgedrag en rommel onderzocht en hebben ontdekt dat chronisch uitstellen kan leiden tot problemen met rommel in huis. Eerdere onderzoeken hebben vastgesteld dat uitstelgedrag vele oorzaken en gevolgen heeft en dat het anders is dan vertragen, pauzeren, wachten, nadenken of prioriteiten stellen. Hier bespreken we het verband tussen rommel en uitstelgedrag, wat chronische uitstelgedrag is, en de verschillende mythen van uitstelgedrag.

Het verschil tussen uitstelgedrag en rommel

Uitstelgedrag is een neiging om het begin of de voltooiing van een gewenste taak uit te stellen tot het punt van het ervaren van ongemak. Het leidt tot disfunctionele manieren van zijn en dus tot een verminderde kwaliteit van leven. Uitstelgedrag is niet hetzelfde als wachten, uitstellen of vertragen. Over het algemeen is vertragen geen probleem, wachten is geen probleem, als we die dingen doen, verzamelen we vaak informatie. Uitstelgedrag is om strategisch en doelgericht iets te vermijden. Rommel is een overvloed aan bezittingen die chaotische en wanordelijke woonruimtes creëren. Het is niet hetzelfde als hamsteren, het is breder dan dat. Het is geen psychische stoornis zoals hamsteren, althans nog niet.

In het onderzoek suggereren de bevindingen dat een algemene geneigdheid tot uitstellen als het gaat om het bijwonen van routinematige, alledaagse taken, zoals het sorteren en wegdoen van persoonlijke voorraadartikelen, kan leiden tot problemen met rommel. Uitstellers rapporteerden overmatige rommel en dat hun overvloed aan bezittingen hun identiteit negatief beïnvloedde. Hoe meer rommel je hebt, hoe groter de kans dat je een uitsteller bent. Dat is logisch, omdat je niet zeker weet wat je moet doen.

Wat is chronische uitstelgedrag en hoe weet iemand dat hij het heeft?

Chronisch uitstelgedrag is wanneer iemand uitsteltrends heeft, niet alleen in één omgeving of één taak, maar gedurende hun hele leven. Het is een slecht aangepaste levensstijl. Ze doen het thuis, op school of op het werk, en in relaties of verantwoordelijkheden. Ze vertragen altijd, het is heel frequent. Uitstellers zijn enorm goede excuusmakers. Ze hebben altijd een reden. Ze nemen nooit de verantwoordelijkheid voor zichzelf. Daarom biedt het werken aan timemanagement geen verlichting voor uitstellers. Ze zullen hun excuus klaar hebben. Het is nooit hun schuld.

Iedereen stelt uit, maar niet iedereen is een uitsteller. Als je een chronische uitsteller bent, kan cognitieve gedragstherapie je helpen te leren hoe je de manier waarop je denkt en de manier waarop je handelt, kan veranderen.

Wat zijn enkele veel voorkomende mythes rond uitstelgedrag?

Uit het onderzoek zijn er drie naar voren gekomen:

* Het is een mythe dat de technologie van vandaag het zoveel gemakkelijker maakt om uit te stellen. Er is altijd technologie geweest – bedenk hoe de telefoon de behoefte aan het schrijven van brieven verlichtte, auto’s hielpen het paard en de buggy te vervangen en de snooze-knop hielp mensen om uit bed te stappen. Al die technologieën zijn ontwikkeld in de 19e of 20e eeuw. Technologie van vandaag maakt het niet eenvoudiger om uit te stellen, het gaat erom hoe je het gebruikt of niet gebruikt.

* Het is een mythe dat ons leven tegenwoordig drukker is. Er zijn 168 uur in een week, en dat is niet veranderd sinds de Egyptische tijd. De vraag is nooit “heb je nu meer te doen dan in de afgelopen generaties?” De vraag is: “Hoe manage je je leven in de 168 uur?” Dat is waarom je de tijd niet beheert, je beheerst jezelf. Er is een gezegde: “Je kunt de wind niet besturen, maar je kunt je zeilen aanpassen.”

* Het is een mythe dat mensen het beste werken onder druk. In een studie uit 2001, waarbij uitstellers onder tijdsdruk werden gezet, deden ze het slechter dan niet-uitstellers. Ze maakten meer fouten, namen meer tijd en scoorden slechter. Ze voelden echter dat ze het beter deden. Het overgrote deel van de tijd, wachten tot het laatste moment, werkt niet.