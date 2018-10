Wat te doen als je uit je comfortzone moet stappen

Het leven leidt ons door allerlei ongewenste en ronduit onverwachte fasen, die ons vaak naar onbekend terrein duwen. Maar het belangrijkste om te onthouden in tijden dat we uit onze comfortzones worden verdreven, is dat we uitgerust zijn met een ongelofelijk vermogen om ons aan te passen aan verandering. Hoe ga je daarmee om? Houd onderstaande dingen in gedachten wanneer je onverwacht uit je comfortzone moet stappen.

Wees voorbereid: laat een onverwachte gebeurtenis je leven niet verwoesten. Het is maar al te gemakkelijk om je eigen ergste vijand te worden als je uit je comfortzone moet stappen; je kunt het slachtoffer worden van valse gemakken zoals verslavende middelen of negatief gedrag. Maar als je vooruit plant en jezelf voorbereidt op de veranderingen die onvermijdelijk gaan gebeuren, kun je erop anticiperen en de nodige stappen ondernemen om je welzijn te waarborgen.

Begrijp de grotere reden: er is een grotere reden achter elk ongewenst moment. Wat in het begin misschien een tragedie lijkt, kan uiteindelijk een zegen zijn. Hoewel je het misschien niet begrijpt (en je hoeft het niet te doen tot de tijd rijp is), vertrouw erop dat wat er met je gebeurt gebeurt voor een hoger doel en voor je eigen uiteindelijke goed.

Grijp de kansen: elk nieuw hoofdstuk komt met uitdagingen, maar het gaat ook gepaard met nieuwe kansen. Je relatie is bijvoorbeeld beëindigd, maar misschien werd je niet behandeld zoals je dat verdiende en heb je nu de gelegenheid om eindelijk de juiste persoon voor jou te ontmoeten. Omhels je uitdagingen en breek af van wat je gewend bent; kansen om naar je toe te komen betekent afstand nemen van oude patronen die je in vicieuze cyclus kunnen vasthouden.

Denk hieraan: verander je mentaliteit om je aan te passen aan je veranderingen. Net zoals een kameleon zijn kleuren aanpast op basis van zijn omgeving, zo moet je ook camoufleren met je omgeving. Je bent veelzijdig en bezit alle vaardigheden die vereist zijn om te slagen; gebruik je brede scala aan talenten om te gedijen in een bepaalde situatie. Het begint allemaal met de juiste mentaliteit en de juiste houding.

Afleiden met productiviteit: de enige beste manier om een ​​uitdaging voor het leven te overwinnen, is productief zijn. Neem nieuwe hobby’s op die ook je fysieke, mentale of spirituele gezondheid kunnen helpen, zoals lichaamsbeweging, hersenspellen of groepslessen. Productief zijn houdt je volledig bezig door je aandacht te verleggen naar positieve activiteiten. Herstel jezelf met iets fris en anders.

Herken je ware kracht: je bent sterker dan je denkt. En alleen als je uit je comfortzone bent, komt je diepste kracht naar boven om je te helpen een moeilijke tijd te overleven. Het is als een deel van jou dat sluimerend ontwaakt. Na verloop van tijd groeit je kracht. Herinner jezelf aan alle keren dat je met een vergelijkbare situatie werd geconfronteerd en het met succes hebt overtroffen.

Laat tijd je genezer zijn: wanneer je merkt dat je je niet lekker voelt, onthoud dan dat het elke seconde van elke dag beter wordt; tijd is je onvermijdelijke genezende kracht. Sta deze gedachte toe om je hart te kalmeren en je geest stil te houden. Wanneer gevoelens van angst of bezorgdheid binnensluipen, denk aan de eeuwenoude zin: “Na verloop van tijd zal ook dit voorbijgaan.”

Kijk naar de toekomst: anticipeer op een nabije toekomst waarin je je veilig, stabiel en op je rechtmatige plaats voelt. Oefen visualisaties van de oplossing van openstaande vraagstukken: hoe worden je problemen opgelost? Wie zal je helpen? Hoe zul je voelen, kijken, reageren wanneer die dag komt? Schilder met je geestesoog de foto van een tijd die binnenkort komt dat de details die gedesoriënteerd lijken nu weer in perfecte volgorde zijn gevallen.

Geloof: het maakt niet uit wat je credo is, als je gelooft in een hogere macht, zul je indirect in jezelf geloven. Begrijp dat je comfortzone eigenlijk een plaats in je is en niet een reeks omstandigheden buiten jou. Een gebed verandert je denkwijze in acceptatie, rust en harmonie. Wanneer je bidt, geef je je problemen aan het goddelijke en word je ontlast, zodat je je kunt concentreren op wat het belangrijkst voor je is.

