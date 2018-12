Als getrouwde paren ouder worden, vervangt humor het gekibbel

Zijn de wittebroodsweken voorbij? Houdt vol. Een nieuwe studie toont dat die meningsverschillen die kunnen voorkomen in het begin en het midden van het huwelijk kunnen, plaatsmaken voor humor en acceptatie. Onderzoekers analyseerden gesprekken op video tussen 87 mannen van middelbare en oudere leeftijd en vrouwen die 15 tot 35 jaar getrouwd waren geweest en volgden hun emotionele interacties in de loop van 13 jaar. Ze ontdekten dat als paren ouder werden, ze meer humor en tederheid toonden tegenover de ander.

Over het algemeen laten de bevindingen een toename zien van positief gedrag als humor en affectie en een afname van negatief gedrag, zoals defensiviteit en kritiek. De resultaten dagen lang bestaande theorieën uit dat emoties afvlakken of verslechteren in de ouderdom en wijzen in plaats daarvan naar een emotioneel positief traject voor langdurig gehuwde paren.

In overeenstemming met eerdere bevindingen, bleek uit de langdurige studie dat vrouwen emotioneel expressiever waren dan hun echtgenoten, en naarmate ze ouder werden neigden ze naar meer dominant gedrag en minder affectie. Maar over het algemeen nam in alle leeftijdscategorieën en geslachtscategorieën van het onderzoek het negatieve gedrag af met de leeftijd.

Onderzoekers ontdekten dat zowel koppels van middelbare leeftijd als oudere paren, ongeacht hun tevredenheid over hun relatie, een toename van het algehele positieve emotionele gedrag met de leeftijd ervoeren, terwijl ze een afname van het totale negatieve emotionele gedrag ervoeren.