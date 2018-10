Wat te doen als je nagels blijven breken

Als er één ding is dat je manicure echt kan ruïneren, is het een gebroken nagel, en bij sommige mensen gebeurt dat veel. Als je denkt dat je nagels bijzonder vatbaar zijn voor breuken of als je ze gewoon wilt versterken, zijn er een paar dingen die je kunt doen.

Begin met een preventieve actie

Om je nagels te beschermen tegen mogelijke schade die kan worden veroorzaakt door het regelmatig aanbrengen van nagellak, moet je eerst een base coat gebruiken. Dit zal helpen je nagels te voeden en je te beschermen tegen vlekken. Het houdt ook alle chemicaliën die in nagellak zitten tegen, zodat ze niet op je nagels komen. Dus, als je er tot nu toe geen gebruik van hebt gemaakt, kun je maar beter beginnen!

Het is ook belangrijk om een ​​nagellakremover te gebruiken die geen aceton bevat. Dit kan schadelijk zijn voor je nagels omdat het een uitdrogend effect kan hebben.

Wat liefde en aandacht

Voor nagels die een beetje ruw aan de randen voelen of die slechts een beetje liefde en aandacht nodig hebben, kan het heel nuttig zijn om ze te laten weken. Je kunt hiervoor badolie of zelfs olijfolie gebruiken, beide zullen je nagelriemen en je nagels helpen voeden. Zorg er daarna voor dat je je handen hydrateert, met speciale aandacht voor je nagels.

Zorg er ten slotte voor dat je de nagels alleen in één richting vijlt. Heen en weer gaan over de top van je nagel kan ervoor zorgen dat ze scheuren en/of afbreken. En draag handschoenen als je de afwas doet en vermijd schurende oppervlakken!