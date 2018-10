Als je ongelukkig bent in een relatie, waarom blijf je dan?

Waarom blijven mensen in onbevredigende relaties? Een nieuwe studie suggereert dat het kan zijn omdat ze het verlaten van hun partner als slecht beschouwen. De studie onderzocht de mogelijkheid dat mensen die besluiten om een ​​relatie te beëindigen niet alleen hun eigen wensen overwegen, maar ook hoeveel ze denken dat hun partner wil en nodig heeft dat de relatie doorgaat.

“Hoe meer afhankelijker mensen geloofden dat hun partner was in de relatie, hoe minder waarschijnlijk het was dat ze een break-up initieerden,” zei de hoofdonderzoeker.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de hoeveelheid tijd, middelen en emoties die in een relatie worden geïnvesteerd, factoren kunnen zijn bij het besluit om een ​ relatie te beëindigen. Studies tonen ook aan dat een persoon ervoor kan kiezen om in een onvervulde relatie te blijven als het alternatief – alleen zijn, de beschikbare potentiële partners, enz. – minder aantrekkelijk lijkt.

In die gevallen was beslissen om te blijven of te gaan gebaseerd op eigenbelang, zei de onderzoeker. Maar de nieuwe studie toont het eerste bewijs dat beslissingen over een onbevredigende relatie een altruïstisch onderdeel kunnen inhouden.

“Toen mensen ervoeren dat de partner zeer betrokken was bij de relatie, waren ze minder geneigd om een ​​break-up op te initiëren,” zei de onderzoeker. “Dit geldt zelfs voor mensen die niet echt gehecht zijn aan de relatie zelf of die persoonlijk ontevreden waren over de relatie. Algemeen willen we onze partners geen pijn doen en geven we om wat ze willen.” Bij het maken van die keuze, kan de ongelukkige partner hopen dat de relatie zal verbeteren, zei de onderzoeker.

“Een ding dat we niet weten, is hoe nauwkeurig de waarnemingen van mensen zijn.” “Het kan zijn dat de persoon overschat hoe toegewijd de andere partner is en hoe pijnlijk de break-up zou zijn.”

Beslissen om te blijven op basis van de waargenomen afhankelijkheid van een partner van de relatie kan dubbelzijdig zijn. Als de relatie verbetert, was het een goede beslissing. Maar als dat niet het geval is, is een slechte relatie verlengd.

Er is ook de vraag of het in het belang van een partner blijven, echt een prosociaal iets is om te doen. “Wie wil een partner die niet echt in de relatie wil zitten?” zei de onderzoeker.