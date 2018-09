Anouk geeft concert in Ziggo Dome

Anouk geeft volgend jaar een concert in Amsterdam. De rock zangeres staat op 30 april in de Ziggo Dome en de voorverkoop start op vrijdag 28 september 2018. Eigenlijk heeft Anouk geen introductie meer nodig. De Haagse zangeres scoort al sinds eind jaren ’90 hit na hit in ons land. Haar nieuwe en eerste Nederlandstalige album ‘Wen d’r maar aan’ komt dit najaar uit. In de Ziggo Dome zullen de bezoekers Anouk naast haar Engelstalige hits, ook in haar eigen taal horen zingen. “Een klein blokje maar, hoor”, zegt ze. “Ik heb Dominique al in de Ziggo Dome gezongen, maar het blijft spannend, ja, maar dat vind ik ook met Engelstalige nummers.

Anouk

Ziggo Dome

De Passage 100

Amsterdam

Dinsdag 30 april 2019

De kaartverkoop start op vrijdag 28 september 2018 om 12:00 via www.ticketmaster.nl

Prijzen vanaf €50,40