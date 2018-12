Ariana Grande naar Nederland met Sweetener World Tour

Ariana Grande komt in het kader van haar Sweetener World Tour met twee shows naar de Amsterdamse Ziggo Dome. De kaartverkoop voor deze concerten start donderdag 20 december om 12:00 uur. De tour staat in het teken van Ariana’s meest recente album Sweetener en doet in Europa 19 verschillende steden aan. Sweetener is het vierde studioalbum van de Amerikaanse zangeres met daarop hits als God Is a Woman, Breathin en No Tears Left To Cry. Het album belandde op nummer één in de Billboard 200 Album Chart en werd door NME geprezen en beschreven als “a confident, accomplished, sometimes left-field collection of pop bangers”.

Hoewel Sweetener zijn eerste levensjaar nog niet heeft voltooid, werd er een paar maanden na de release van dit album alweer nieuw materiaal naar buiten gebracht. Vrijdag kwam Ariana’s nieuwste paradepaardje Imagine uit, van een nog te verschijnen vijfde album. Het is de opvolger van single Thank U, Next, die op nummer één terechtkwam in de Billboard Hot 100, het record voor Most Spotify Streams for a Song By A Female Artist in a Single Week acuut doorbrak, en het werd tevens door Grande gehint als titelsong van het verwachte album.

ARIANA GRANDE – Sweetener World Tour

Vrijdag 23 augustus 2019, Ziggo Dome – Amsterdam

Zaterdag 24 augustus 2019, Ziggo Dome – Amsterdam

Aanvang: 19:30 uur | Entree: Vanaf €50,40,- (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start donderdag 20 december om 12:00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).

Van dinsdag 18 december 10.00 uur tot donderdag 20 december 10.00 uur is het al mogelijk kaarten voor dit concert te kopen in de speciale American Express presale via www.ticketmaster.nl/americanexpress